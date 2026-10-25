Elecciones en Bulgaria, entre el peligro de la guerra en Ucrania y la crisis económica + Agregar ámbito en









La seguridad en el mar Negro, el aumento del costo de la energía y las diferencias sobre la relación con Rusia atraviesan la campaña. Se espera que la definición presidencial se extienda a una segunda vuelta.

Bulgaria vota en medio de la incertidumbre regional.

Bulgaria celebra este domingo elecciones presidenciales en medio de la preocupación por la guerra en Ucrania, los ataques con drones en el mar Negro y el aumento del costo de vida. La votación también refleja las diferencias sobre el vínculo con Rusia y el acercamiento a Occidente. Ante la falta de un ganador claro, se prevé una segunda vuelta el 1 de noviembre.

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La presidenta interina, Iliana Yotova, aparece entre las principales candidatas. Periodista de formación y exintegrante del Parlamento Europeo, asumió el cargo en enero de este año, luego de que Rumen Radev dejara la Presidencia para competir en las elecciones legislativas. Cuenta con el respaldo de la coalición Bulgaria Progresista y del Partido Socialista.

Su principal rival es Andrey Gyurov, economista, exvicegobernador del Banco Central y ex primer ministro interino. Su candidatura cuenta con el apoyo de sectores reformistas favorables a una mayor integración con Occidente.

La presidenta interina Iliana Yotova y el economista Andrey Gyurov, respaldado por sectores reformistas prooccidentales, son dos de los principales protagonistas de la disputa electoral en Bulgaria. La guerra en Ucrania, en el centro de la campaña La seguridad regional ganó protagonismo después de una serie de ataques con drones contra embarcaciones comerciales en el mar Negro, cerca de las costas de Bulgaria y Rumania, ambos miembros de la OTAN. Los incidentes dejaron muertos y desaparecidos, y aumentaron la preocupación por una posible expansión del conflicto.

Las diferencias sobre cómo responder a la guerra también dividen a los candidatos. Yotova defiende una salida negociada y cuestiona que el mar Negro se convierta en una zona militar cerrada. Su postura se vincula con la línea política de Radev, quien planteó la necesidad de mejorar las relaciones con Moscú y se opuso al envío de armas a Ucrania.

Bulgaria integra la OTAN desde 2004 y la Unión Europea desde 2007. Sin embargo, los lazos históricos y culturales con Rusia mantienen opiniones divididas dentro de la sociedad sobre el rumbo de la política exterior. El costo de vida, otra preocupación de los votantes La campaña también estuvo marcada por el encarecimiento de la energía y la inflación, que afectan especialmente a los hogares con menores ingresos y a las comunidades rurales. Las dificultades para afrontar los gastos cotidianos se suman a los temores por la seguridad y forman parte de las preocupaciones que atraviesan la elección. Aunque la Presidencia búlgara tiene principalmente funciones ceremoniales, el cargo mantiene atribuciones importantes. El jefe de Estado comanda las Fuerzas Armadas, puede vetar leyes, firma tratados internacionales y designa embajadores. Con 27 candidatos en competencia, los analistas no esperan que alguno consiga los votos necesarios para imponerse en la primera ronda. La baja participación prevista también hace probable una segunda vuelta, programada para el 1 de noviembre, en la que se definirá quién ocupará la Presidencia durante los próximos cinco años.

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