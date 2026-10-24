Donald Trump y Zohran Mamdani votaron de manera anticipada en las elecciones de medio término de EEUU + Agregar ámbito en









El presidente estadounidense lo hizo en Palm Beach, Florida, y el alcalde de Nueva York, en el primer día de votación presencial anticipada en su Estado. Los comicios del 3 de noviembre renuevan el Congreso y 36 gobernaciones, con encuestas que anticipan pérdidas para los republicanos.

Donald Trump votó junto a su esposa Melanie. X

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, votó este sábado de manera anticipada este sábado en Florida para las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Lo hizo junto a su esposa, Melania, en la oficina del supervisor de elecciones del condado de Palm Beach, antes de viajar a un acto de campaña en Georgia.

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Consultado por la prensa sobre la corrupción como una de las principales preocupaciones de los votantes, Trump respondió: “Deberían fijarse en la verdadera corrupción, es corrupción demócrata”. Horas antes, en su cuenta de Truth Social, había pedido a los votantes de Florida y Michigan que acudan a las urnas y que entreguen de inmediato las papeletas de voto por correo.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, votó en el Museo Metropolitano de Arte (MET), en la primera jornada de voto presencial anticipado en el estado. “Feliz primer día de voto anticipado, New York!”, escribió en su cuenta de X, donde también señaló que “votar es un derecho fundamental y nadie —especialmente el gobierno— debería impedirte ejercerlo”, de acuerdo con EFE.

Mamdani recordó que la votación anticipada en Nueva York se extiende del 24 de octubre al 1 de noviembre y que el último día para votar es el martes 3. Según Infobae, el alcalde respalda la reelección de la gobernadora demócrata Kathy Hochul, quien se enfrenta al republicano Bruce Blakeman.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, votó en el Museo Metropolitano de Arte. X Qué se vota el 3 de noviembre Las elecciones de medio término se celebran cada dos años, a mitad del mandato presidencial. En esta edición se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 del Senado y 36 gobernaciones, además de miles de cargos legislativos estatales y locales. No todos los votantes encontrarán la misma papeleta: en la Cámara cada ciudadano elige al representante de su distrito, y en el Senado solo se vota en los estados donde se renueva la banca.

A diez días de la elección, Trump enfrenta encuestas que pronostican que su partido perdería el control de la Cámara de Representantes e incluso del Senado, según AFP. EFE precisó que algunos sondeos de esta semana sitúan a los republicanos diez puntos por detrás de los demócratas. AFP señaló que, sin mayorías en el Congreso, el presidente se encontraría sin margen de maniobra para impulsar su agenda legislativa durante sus últimos dos años de mandato, y que podría enfrentar investigaciones impulsadas por los demócratas sobre los negocios de su círculo íntimo.