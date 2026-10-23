Balotaje en Brasil: preparan cerco diplomático para evitar la injerencia de Donald Trump y Javier Milei en el reconocimiento del ganador

Embajadores en Brasilia temen que ambos presidentes reconozcan un triunfo de Flávio Bolsonaro antes que las autoridades electorales.

Diplomáticos extranjeros en Brasilia están discutiendo un reconocimiento rápido del ganador del balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro el domingo en Brasil como una forma de evitar un conflicto social.

Cuatro embajadores comentaron a Reuters que, si bien no formalizaron un plan, tratarán de evitar cualquier intento desde fuera del país de declarar prematuramente a favor de cualquiera de los candidatos.

Bolsonaro, senador de derecha e hijo del expresidente Jair, mantiene una pequeña, pero cada vez menor, ventaja en las encuestas sobre el presidente de izquierda.

Dos embajadores declararon a Reuters que les preocupa que el presidente estadounidense Donald Trump, o su administración, puedan cuestionar el resultado si Lula gana por un margen estrecho.

"No me sorprendería que Trump o Javier Milei declararan a Bolsonaro ganador antes de que lo hagan las autoridades electorales", dijo un embajador, quien temía que tal escenario pudiera provocar una importante crisis institucional.

El Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos en Brasilia no respondieron a las preguntas sobre si Trump se comprometería a reconocer al ganador de la segunda vuelta, tal como lo confirmó el tribunal electoral de Brasil.

Un embajador afirmó que su preocupación por el mandatario estadounidense surgió luego de su accionar en las elecciones presidenciales de Honduras en 2025. En medio de las demoras en el recuento de votos, Trump alegó fraude sin aportar pruebas y dijo que habría graves consecuencias si se modificaba los resultados preliminares que daban la ventaja a su candidato preferido.

Un reconocimiento prematuro por parte de Trump o de cualquier otra persona "podría conducir a una crisis institucional que nadie desea", dijo el embajador consultado por Reuters.

Brasil y la lección de 2022

Aún están frescos los recuerdos de las anteriores elecciones presidenciales en Brasil, cuando gobiernos extranjeros, incluidos EEUU, la Unión Europea (UE) y muchos países latinoamericanos, desempeñaron un papel importante en el reconocimiento de la victoria de Lula sobre el expresidente Bolsonaro, quien se negó a reconocer la derrota durante días e instigó un intento de golpe de Estado, alentando a sus partidarios a asaltar violentamente Brasilia.

"Nuestro principal objetivo es reconocer el resultado de unas elecciones que esperamos se celebren de acuerdo con buenos estándares. Confiamos en el sistema electoral brasileño", declaró un embajador europeo a Reuters, agregando que "la rapidez es nuestra principal preocupación".

Bolsonaro superó a Lula en la primera vuelta de las elecciones del 4 de octubre, lo que disparó los mercados ante el optimismo de que estaba bien posicionado para ganar e impulsar duras reformas económicas que favorecen a las empresas con la ayuda de un nuevo Congreso repleto de aliados.

Si bien mantuvo una ligera ventaja sobre Lula en las encuestas de cara a la segunda vuelta, el último sondeo conocido, difundido por Datafolha el jueves por la noche, les adjudicó a cada uno 50% de los votos válidos.

“Si Lula gana, sobre todo por un margen estrecho, es inevitable que al menos algunos digan que la votación fue amañada de alguna manera a su favor”, dijo un embajador, quien afirmó que el escenario hipotético aumenta la presión sobre las autoridades electorales brasileñas y los observadores internacionales para que confirmen rápidamente el resultado de la votación.

Los embajadores expresaron su confianza en el proceso electoral y las instituciones de Brasil, y dijeron que las preocupaciones no se centraban en ningún candidato en particular, sino en un posible negacionismo electoral que afectaría la menguante confianza en las instituciones democráticas de Brasil.

“Me da igual si gana Lula o Bolsonaro”, dijo un embajador. “Lo que sí me importa es el estado de la democracia brasileña tras estas elecciones”.