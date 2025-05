Donald Trump cuestionó a Vladimir Putin tras el ataque de Rusia a Ucrania: "Está matando gente"

Donald Trump: "No me gusta nada lo que hace Putin".

En una entrevista con CNN, el republicano cuestionó las medidad tomadas por el presidente de Rusia durante la guerra contra Ucrania. "No me gusta nada lo que hace Putin. Está lanzando cohetes a ciudades y matando gente. Lo conozco desde hace mucho tiempo y siempre me llevé bien con él. Estamos hablando", señaló.