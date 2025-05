Charlas de Quincho (Parte II): ArMinera, los RIGI que salen (los que no) y la batalla de Cuyo

Gobierno, empresarios y gobernadores se disputan avances y retrocesos en la industria, que todavía no despega. Doble criterio para el RIGI, el Frankenstein que camina y la nueva entidad del Director Ejecutivo "robot sin corazón". Roberto Cacciola no oculta su fanatismo por Banfield, ni sus pedidos.

La Secretaría de Minería calculó que el litio podría aportar exportaciones por u$s11.300 millones anuales para 2032-2035, mientras que el cobre sumará otros u$s11.700 millones en casi los mismos años. Nada es tan sencillo. La minería, como repiten todos, es una industria de largo plazo.

La aprobación del primer RIGI minero para Río Tinto Lithium por u$s2.700 millones para su proyecto Rincón es una muy buena señal para el sector, coincidieron, pero insuficiente. Todavía quedan en carpeta del “Señor RIGI” otros cuatro de litio, uno de cobre y otro de oro. Algunos atribuyen la demora en los análisis a la falta de expertise en áreas de Gobierno no mineras, y al temor de un grupito de funcionarios con firma al desfile por Comodoro Py. En las Secretarías aseguran que hay “muchos proyectos flojos de papales”, y que uno en particular es un Frankenstein, con iniciativas anexadas que tienen sentido, pero son difíciles de aglutinar.

Rio Tinto litio Salar del Rincón Río Tinto prevé invertir u$s2.700 millones para construir en el Salar de Rincón una planta con capacidad de 53.000 toneledas de carbonato de litio con tecnología de extracción directa (DLE). Nicolás Carvalho (@nicocarvalholp)

Mala suerte correrá para dos RIGI de litio de origen asiático que no saldrán “ahora, ni nunca”. Uno porque intentó enmascarar en los beneficios fiscales una inversión y una puesta en funcionamiento del pasado y el segundo porque políticamente no hay intención de que salga. Este último -dicen voces sensatas- es un muy buen proyecto, pero está más muerto que el salar de Catamarca. Está “pisado” en Jefatura de Gabinete, vaya uno a saber por qué.

Un CEO del litio admitió que en el comité de aprobación de RIGI prevalecen dos criterios distintos, que permiten una doble interpretación de la reglamentación vigente, según el VPU presentado: “En ningún lado dice que es para nuevos proyectos, es para nuevas inversiones, y es más, la ley ni siquiera dice la palabra ‘nuevos’. Así serán pocos los que verán sus proyectos aprobados. Deben establecer un criterio único”. Así como está se afecta la inclusión de los proyectos maduros de oro, por ejemplo, que buscan extender la operación con el precio del metal en récord histórico y las proyecciones en alza.

Los que sí podrán festejar son los padres de la criatura, que ven en el monstruo de Mary Shelley una gran oportunidad de inversión y desarrollo, con millones de dólares listos para desembarcar. “Si al Frankenstein le ajustan algunas tuercas, en unos días camina”, les prometieron. Eso sí: las cicatrices brillarán igual.

Frankenstein dorado.jpg

El primer RIGI a Río Tinto por Rincón era un secreto a voces, que circuló antes de la apertura de la muestra, y se presentó como el gran anuncio en La Rural. “Hicieron un trabajo prolijo, ordenado, cumplieron con todos los requisitos”. Ahora falta que le aprueben el segundo para su proyecto Sal de Vida, que contempla una inversión de u$s638 millones. Pero además presentarán un tercero por la fase 1B de la ampliación de la planta en Fénix, hoy paralizada.

Sorprendió al cierre del segundo día de feria la renuncia del CEO global de Río Tinto, Jakob Stausholm, quien meses atrás estuvo en Casa Rosada con los pulgares arriba. El danés -dicen una vez más los que saben de minería-, habría finalizado sus tareas en la compañía tras la compra de Arcadium, lo que posiciona a la multinacional australiana como la tercera más grande del mundo en “oro blanco” para la transición energética. En Argentina Río Tinto ya explora cobre a través de una subsidiaria en dos proyectos sanjuaninos, de gran nivel. En uno invirtió u$s250 millones y en el otro unos u$s50 millones más. ¿Será que tras la salida de Stausholm ahora Río Tinto enfocará su devoción compradora en el “oro rojo” para contrarrestar el peso de sus competidores en la Cordillera de los Andes? Veremos.

Javier Milei Rio Tinto Los hermanos Milei conocieron al ex CEO de la minera multinacional británica-australiana Río Tinto, Jakob Stausholm, durante un viaje a Roma. De esa reunión también participó la directora de Asuntos Externos de Río Tinto, Paula Uribe.

Esta devoción riotintense por el cobre y la avanzada de BHP en Argentina podrían explicar las intenciones de un director ejecutivo minero -que no participa de las ArMineras por autoexcluirse de CAEM- de fundar una nueva entidad empresaria a nivel nacional, con representación de las “multi” y personería gremial autorizada ante IGJ. La llamaría Consejo Argentino Minero (CAM) y arrastraría al convite a su renombrada con operación en San Juan, a una filial patagónica de una minera de Colorado y a la versión argenta de una sudafricana.

Les esgrime -el director bautizado "robot sin corazón"- que ellos son los que verdaderamente invierten en el país y exportan, y que “los chiquitos no existen”. Le responden, por lo bajo, que las gestiones profundas para conseguir mejoras para el sector las hacen esos que él desprecia y que es un desagradecido.

Esta puja, que va floreciendo del subterráneo al exterior lentamente, se vincula también a la sucesión por la Cámara Minera de San Juan, que en unas semanas renueva autoridades. Afirmaron bajo el techo del Hall 1 que quien gane la batalla de Cuyo, saldrá airoso para encarar la gran batalla entre CAEM y CAM en la Capital Federal.

Lo que no se vio venir de antemano en la exposición fue el rechazo del Gobierno nacional a una eliminación de las retenciones al carbonato de litio, como ya ocurrió con el hidróxido. “Hoy el litio paga alrededor de 4,5%, quitarlas, bajarlas a cero, no tiene casi impacto fiscal para Economía, y era un gran gesto para un sector exportador que tiene el precio internacional por el suelo, en u$s8.000 la tonelada y que no ve piso para eso. El litio sólo se sostiene por una suba de las cantidades producidas. Estábamos ilusionados con ese anuncio que no fue”, confesó el country head criollo de una de las productoras más importantes del mundo.

Desde el Palacio explicaron que eliminar las retenciones al litio hoy no es una prioridad del ministro jefe, que justamente en medio de la ArMinera anunció la extensión de quita para el trigo y la cebada, y ratificó los impuestos a la soja, el maíz, el girasol, el sorgo y sus subproductos. “El litio es como la soja, no se toca”, afirmaron.

Los que tocan y tocan el texto del proyecto RIGI más grande de la Argentina son los vicuños de Lundin Mining y BHP, que prevén entrar en producción en 2030. Se habla de una inversión de u$s5.000, u$s12.000 y hasta u$s15.000 millones punta a punta, pero nadie confirma. Por ahora es un tema tabú. La ArMinera sirvió para la presentación oficial del country director José María Morea –Jose para los amigos- que todavía no pudo mudar a su familia y pertenencias de Australia a Buenos Aires. Va y viene, y en cada viaje sus hijos le piden regalos consuelo por las distancias. Morea anunció que este año seguro comprometen unos u$s400 millones. “Sin el RIGI, Vicuña no existiría”, sentenció el ejecutivo.

Tamaña responsabilidad asumió Jose al ser la cabeza local de la empresa a cargo del distrito cuprífero y aurífero Vicuña, que incluye a Josemaría y Filo del Sol, pero que en el corto plazo podría adicionar a Lunahuasi, la otra estrella sanjuanina -además Los Helados y Caserones, del lado chileno-. Entre los cuatro proyectos hay cobre por 100 años, aseguran. De hecho, NGEx Minerals, propiedad de los Lundin que regentea Lunahuasi, anunció en medio de la ArMinera que el pozo DPDH027 confirmó un importante sistema de pórfido de cobre y oro debajo de una mineralización epitermal de alta sulfuración (HS) de alto grado. Sus acciones subieron 15% en un día.

Distrito Vicuña cobre

Lo que no subía -recordaron en el hall del Auditorio Principal de La Rural- era la saturación de oxígeno de Morea, cuando estuvo de visita días atrás en el campamento Batidero a 4.000 metros de altura. Daba 78% y eso es mal de montaña agudo. Necesitó oxígeno dos veces y recibió una advertencia: “Si no reaccionás al suero, te voy a tener que bajar en ambulancia”. Él mismo lo contó en las redes. Finalmente, tras hacer pie, llegó a los 5.160 msnm del mirador del depósito Filo del Sol. Ahora, debe pisar fuerte con el RIGI.

Los que pisaron muy fuerte en la ArMinera fueron los gobernadores. Ocho de ellos hablaron en público sobre las iniciativas en sus territorios, los desafíos y las oportunidades. El bonaerense Axel Kicillof lo hizo a puertas cerradas. Algunos esgrimieron sus quejas al Gobierno nacional, que no acompaña con las obras de infraestructura necesarias para desarrollarlos. Otros se ofrecen para ser parte del sector.

image.png

“Necesitamos que los distintos grupos de trabajo de Nación y provincias trabajen en conjunto”, machacó el salteño Gustavo Sáenz.

“Si no mejora la calidad de vida de la gente uno no tiene el consenso para avanzar en el mismo”, dijo el catamarqueño Raúl Jalil.

“Necesitamos caminos, redes eléctricas y eficiencia hídrica. Los caminos no se hacen solos ni con inversión privada exclusivamente”, aseguró el mendocino Alfredo Cornejo.

El santacruceño Claudio Vidal volvió a pedir un régimen especial para incentivar la exploración en oro y plata, que profundiza su declino. “Hay muy buen diálogo con el Gobierno nacional”, expresó, aunque lamentó que “las reuniones por el momento no han terminado de dar los resultados esperados”.

Maximiliano Pullaro destacó la logística exportadora que posee su provincia y aseguró que en Santa Fe tiene 7.000 empresas dispuestas a participar en minería, muchas tienen que ver con la metalmecánica. “Santa Fe no tiene Cordillera, pero tiene todo lo que necesita la minería del siglo XXI”, sostuvo.

Axel Kicillof llegó al predio de la SRA de improviso, no recorrió la feria ni inauguró el stand de la Provincia, pero se reunió a puertas cerradas con una veintena de proveedores locales. Sin titubear, el mandatario bonaerense les advirtió cara a cara por el modelo Milei: “El Gobierno nacional apuesta a desindustrializar el país, se viene un industricidio, en un año están todos fundidos”. Muchos salieron preocupados.

Charlas de Quincho Mineras ArMinera Lucero Cacciola Morea Kicillof.jpg Luis Lucero atajó las críticas de los mineros durante la cena de CAEM en restaurant El Central, de La Rural. El australia-argentino Jó-se Morea tuvo su bautismo con la prensa minera. Roberto Cacciola lleva su fanatismo por Banfield al trabajo. Axel Kicillof, a puerta cerradas con proveedores locales.

Más planteos y una réplica oficial se escucharon en la cena de protocolo de CAEM en el restaurant El Central del predio rural, que a pesar de estar repleto de mineros no se privó de comercializar y rematar hacienda en paralelo. Los aromas por las calles internas, los suelos abonados y los camiones cargados, no dejan mentir.

En la cena, ante casi 1.000 comensales, Roberto Cacciola, presidente de CAEM, destacó el RIGI como política pública, pero también recogió el guante de la infraestructura. “El Gobierno nacional ya dijo claramente que no se va a ocupar de la obra pública. Tenemos que reclamarle que avance con las licitaciones de las rutas nacionales, eventualmente el ferrocarril, pero después tenemos que entrar los privados y las provincias a conversar claramente sobre cómo se puede desarrollar la infraestructura”, subrayó el fanático de Banfield, que esperó sin suerte hasta último momento de la noche a Karina Milei, y se conformó con una impresión del escudo verde y blanco del equipo de sus amores.

El secretario Luis Lucero -más molesto con las críticas que por la temperatura del lomo con puré regado de fondo de olla- dijo que “las demoras que podrían adjudicársenos (por no aprobar los RIGI) no parecen lo sustancial” y remarcó que en 10 meses de vigencia del régimen hay inversiones comprometidas por más de 12.000 millones de dólares.

Con diplomacia, el experto abogado volvió a recordar sus palabras en el Congreso, cuando recibió los mismos reclamos por la falta de obras de infraestructura. “Mi reflexión fue que el Gobierno actual lleva en el poder menos de un año y medio y los problemas tienen 40 o 50 años”, dijo. Y agregó: “Nuestra función es crear las condiciones para que el privado invierta. Esto no podemos lograrlo de la noche a la mañana. No hay forma de que se pueda lograr tan rápido. Hagamos las cosas bien y el cobre argentino va a ser una realidad en producción en 2029 y así tendremos negocios y empleo de calidad por 100 años”.