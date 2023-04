EEUU: republicanos vetan a una diputada transgénero

Zooey Zephyr , la primera diputada transgénero regional de Montana, no podrá entrar al recinto parlamentario ni participa r en forma presencial por el resto del año legislativo, tras la medida disciplinaria tomada por del partido Republicano, que domina la Cámara. La representante podrá apenas votar de forma remota.

"Si utilizan el decoro para silenciar a las personas que exigen responsabilidades, entonces, lo que están haciendo es utilizar el decoro como herramienta de opresión", dijo Zephyr antes de que sus colegas votaran a favor de impedirle su entrada a la Cámara. "Cuando dije que había sangre en sus manos, no estaba siendo hiperbólica. Hablaba de las consecuencias reales de los votos que nosotros, como legisladores, tomamos en este órgano", sentenció y agregó: "Lo que realmente me piden es que guarde silencio cuando mi comunidad se enfrenta a proyectos de ley que nos matan. Y me niego a hacerlo".

"La representante claramente violó los derechos del colectivo y el decoro de la Cámara", dijo este miércoles la diputada republicana Sue Vinton, al presentar la moción que retira a Zephyr de la instancia y que pasó con 68 votos a favor y 32 en contra. El enfrentamiento en la Cámara del conservador estado de Montana es el más reciente episodio en el debate por los derechos de la comunidad LGBTQ+, tema que divide profundamente a Estados Unidos.

Desde enero, se han aprobado 29 nuevas leyes que restringen los derechos de las personas transgénero en 14 estados de Estados Unidos, según un análisis de datos de la Unión Americana de Libertades Civiles publicado esta semana por el Washington Post. La disputa en Montana se produce semanas después de que dos demócratas negros fueran expulsados de la asamblea legislativa de Tennessee tras manifestarse contra lo que consideraban complicidad republicana en la violencia armada.