EEUU refuerza sanciones contra Cuba y apunta al aparato de seguridad + Seguir en









Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amplía restricciones económicas y financieras sobre sectores clave del gobierno cubano.

El presidente de EEUU sostiene que Cuba continúa siendo una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dispuso un endurecimiento de las sanciones contra Cuba mediante una nueva orden ejecutiva que amplía el alcance de las restricciones vigentes. La medida pone el foco en entidades y personas vinculadas al aparato de seguridad del régimen, así como en actores señalados por corrupción o violaciones a los derechos humanos.

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De acuerdo con la Casa Blanca, el objetivo es restringir el acceso a financiamiento y aumentar la presión sobre áreas sensibles del gobierno cubano. La iniciativa se inscribe dentro de la estrategia que Washington viene aplicando en los últimos años para aislar económicamente a la isla.

Las disposiciones se suman a un entramado previo de sanciones que ya impactan sobre distintos sectores de la economía cubana, en un contexto de relaciones tensas entre ambos países.

Con esta decisión, la administración Trump ratifica su línea de confrontación con La Habana, en medio de una situación económica y social compleja en Cuba que sigue bajo la mirada de la comunidad internacional.

Además, el presidente de EEUU sostiene que Cuba continúa siendo una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional, una definición que justifica la ampliación de las sanciones en el marco de su política exterior hacia la isla. La cercanía geográfica —a apenas 150 kilómetros de Florida— es uno de los factores que la administración menciona al evaluar los riesgos estratégicos.

desfile del Día del Trabajador Desfile del Día del Trabajador en La Habana, Cuba. Las nuevas medidas apuntan también a actores externos: el decreto incluye sanciones contra bancos extranjeros que mantengan vínculos con el gobierno cubano, al tiempo que incorpora restricciones migratorias. El objetivo es cerrar canales de financiamiento y limitar la capacidad de operación internacional de La Habana en medio de su delicada situación económica. El alcance de las sanciones abarca sectores clave como el energético y el minero, además de cualquier persona o entidad considerada responsable de “graves violaciones de los derechos humanos”. Estas decisiones se suman a un esquema de presión que incluye el embargo vigente desde 1962 y otras medidas recientes, como el bloqueo petrolero dispuesto en enero, que restringe el ingreso de crudo a la isla. El anuncio coincidió con el Día de los Trabajadores, jornada en la que Cuba realizó su tradicional movilización en La Habana, frente a la embajada estadounidense. Del acto participaron figuras centrales del régimen, como Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel. Desde el gobierno cubano rechazaron la decisión. El canciller Bruno Rodríguez cuestionó las sanciones y afirmó: “El gobierno de Estados Unidos se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba”, en un mensaje difundido en redes sociales en referencia a la conmemoración del 1 de mayo.