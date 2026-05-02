Donald Trump afirmó que EEUU podría tomar el control de Cuba "casi de inmediato" + Seguir en









El republicano lo adelantó en un discurso en Florida, tras unas últimas sanciones aplicadas a la isla. En esa línea, amplió que acercarán cerca de la costa de la isla un portaaviones y harán que el pueblo cubano "se rinda".

Trump aseguró que su gestión hará que un portaaviones "se acerque, que se detenga a unos 100 metros de la costa" y así los cubanos dirán: "Muchas gracias. Nos rendimos’”. MPress

El presidente de EEUU, Donald Trump adelantó que Washington podría tomar el control de Cuba “casi de inmediato” y amenazó con trasladar el portaaviones USS Abraham Lincoln hacia las costas de la isla una vez que “termine el trabajo” en Medio Oriente en la guerra contra Irán.

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En las últimas horas, la gestión republicana dispuso un endurecimiento de las sanciones contra la isla mediante una nueva orden ejecutiva que amplía el alcance de las restricciones vigentes. La medida pone el foco en entidades y personas vinculadas al aparato de seguridad del régimen, así como en actores señalados por corrupción o violaciones a los derechos humanos.

Donald Trump aseguró que podría tomar el control de Cuba "casi de inmediato" El mandatario dio un discurso en el marco de un evento en el centro Raymond F. Kravis para las Artes Escénicas de la ciudad de West Palm Beach, Florida. Allí postuló que “de regreso de Irán, tendremos uno de nuestros grandes… tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo".

En esa línea, aseguró que su gestión hará "que se acerque, que se detenga a unos 100 metros de la costa y dirán: ‘Muchas gracias. Nos rendimos’”.

Por su parte, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel rechazó la serie de nuevas sanciones impuestas por Washington en las últimas horas y calificó el bloqueo como “genocida” en un mensaje por X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiazCanelB/status/2050380131512832015&partner=&hide_thread=false Hoy, el gobierno de #EEUU ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal #BloqueoGenocida, como evidencia de su pobreza moral y del desprecio a la sensibilidad y el sentido común de los estadounidenses y de toda la comunidad internacional.



Nadie honesto puede… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 2, 2026 “Hoy, el gobierno de EE.UU. ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal #BloqueoGenocida, como evidencia de su pobreza moral“, escribió Díaz-Canel y agregó que “nadie honesto puede aceptar la excusa de que Cuba sea una amenaza para ese país”. EEUU refuerza sanciones contra Cuba y apunta al aparato de seguridad De acuerdo con la Casa Blanca, el objetivo es restringir el acceso a financiamiento y aumentar la presión sobre áreas sensibles del gobierno cubano. La iniciativa se inscribe dentro de la estrategia que Washington viene aplicando en los últimos años para aislar económicamente a la isla. Las disposiciones se suman a un entramado previo de sanciones que ya impactan sobre distintos sectores de la economía cubana, en un contexto de relaciones tensas entre ambos países. Con esta decisión, la administración Trump ratifica su línea de confrontación con La Habana, en medio de una situación económica y social compleja en Cuba que sigue bajo la mirada de la comunidad internacional.