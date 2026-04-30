Un total de 287 personas y organizaciones fueron nominadas para el Premio Nobel de la Paz 2026 + Seguir en









El Instituto Nobel confirmó un número "elevado" de candidaturas entre líderes políticos y organizaciones, en un contexto global atravesado por conflictos y tensiones internacionales. El galardón se anunciará el próximo 9 de octubre

Entre los postulados figuran figuras como Donald Trump, Greta Thunberg y Volodimir Zelenski, en una edición marcada por la diversidad de perfiles y el peso de la coyuntura global. @ZelenskyyUa

El Instituto Nobel noruego, autoridad que entrega el Premio Nobel todos los años, reveló este jueves que preseleccionó 287 candidaturas para el galardón de este año. A pesar de que hubo algunas filtraciones de nombres de organizaciones y personas, la lista completa permanecerá en secreto durante 50 años, según los estatutos Nobel. En 2025, el galardón terminó en manos de María Corina Machado, líder opositora en Venezuela, aunque se lo regaló en un gesto inédito al mandatario estadounidense Donald Trump.

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La lista incluye a 208 personas y 79 organizaciones, lejos del récord de nominaciones de 2016, que tuvo a 376 preseleccionados. A pesar de ello, el organismo destacó que la cifra para este año es "elevada". "En un mundo cada vez más marcado por los conflictos, no faltan candidatos: su compromiso de principios y sus acciones innovadoras abren el camino hacia un futuro mejor", señaló el Instituto Nobel, en un comunicado.

Las personas habilitadas para votar, -lista que integran premiers, presidentes de todo el mundo, legisladores, exganadores del galardón y algunos profesores universitarios-, pueden hacer público su voto, si es que así lo desean. De esta manera, se conocieron algunos de los nominados al premio de este año, que se entregará el próximo 9 de octubre. Entre los candidatos, figuran el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la activista sueca por el clima Greta Thunberg y organizaciones como la Corte Penal Internacional (CPI).

El Nobel, un premio intransferible Trump Corina Machado Nobel Reuters

Además, varios de los habilitados para elegir, confirmaron haber propuesto al presidente de EEUU, Donald Trump, que quedó muy disconforme el año pasado con la victoria de Machado. Por eso mismo, la activista venezolana le regaló su propio premio al republicano, probablemente, con la esperanza de ser más considera respecto para un hipotético gobierno de transición en Venezuela que, por ahora, no se concretó. Hoy sigue al frente del país Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro hasta su secuestro el pasado 3 de enero.

A pesar del enorme gesto de Machado con Trump, el comité del Premio Nobel de la Paz subrayó, no obstante, que la medalla en sí no constituye el premio y que este honor es inseparable de la persona que lo recibe. En tanto, las nominaciones deben presentarse antes del 31 de enero de cada año, aunque aún se pueden sumar nombres hasta la primer reunión de cada temporada, que en el 2026 se dio el pasado 26 de febrero.