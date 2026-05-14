El tenso apretón de manos entre Donald Trump y Xi Jinping que dejó al descubierto la distancia entre ambos

Los gestos, las miradas y la distancia corporal durante el saludo dejaron señales sobre el delicado momento político entre Washington y Beijing.

El apretón de manos entre Donald Trump y Xi Jinping dejó señales de tensión política y distancia diplomática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este jueves con el mandatario chino Xi Jinping en Pekín y dejó una escena que rápidamente se convirtió en el centro de atención mundial. El apretón de manos entre ambos líderes expuso un clima de tensión política, frialdad y máxima cautela en medio de la guerra con Irán, la disputa por Taiwán y la creciente competencia global entre Washington y Beijing.

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Desde el primer contacto frente a las cámaras, el encuentro mostró una relación distante y cuidadosamente controlada . Trump tomó la iniciativa al extender primero la mano hacia Xi Jinping y ambos sostuvieron un apretón prolongado acompañado por miradas fijas y expresiones completamente serias .

Trump y Xi protagonizaron un saludo marcado por la seriedad y los gestos cuidadosamente medidos.

A diferencia de otros encuentros diplomáticos donde suelen predominar las sonrisas o los gestos relajados, esta vez el clima estuvo marcado por la rigidez corporal y la tensión visible entre ambos líderes . El presidente estadounidense mantuvo durante varios segundos un contacto visual intenso con Xi, mientras el mandatario chino respondió con una postura mucho más contenida y protocolar.

Durante el saludo también aparecieron pequeños gestos de contacto físico por parte de Trump, especialmente palmadas sobre la mano y el brazo de Xi Jinping mientras avanzaban por el salón oficial. Aunque esos movimientos buscaron transmitir cercanía institucional, el tono general del encuentro estuvo lejos de reflejar comodidad o confianza plena.

La tensión política quedó reflejada en cada gesto

La reunión ocurrió en uno de los momentos más delicados de la relación entre Estados Unidos y China en los últimos años. Por eso, cada movimiento durante el saludo fue interpretado como parte de una disputa simbólica por liderazgo y control político.

La escena se desarrolló en el Gran Salón del Pueblo de Pekín después de una recepción monumental organizada por el gobierno chino. Trump llegó rodeado de tropas, ceremonias militares y disparos de cañón en una puesta en escena que buscó mostrar el poder de Beijing frente al mundo.

Donald Trump, Xi Jinping El lenguaje corporal durante el encuentro reflejó la sensibilidad política del vínculo entre Washington y Beijing. X: @SpoxCHN_LinJian

Sin embargo, más allá de la formalidad de la bienvenida, el apretón de manos dejó señales de frialdad. No hubo bromas, complicidad ni muestras espontáneas de distensión entre ambos presidentes, algo que suele aparecer en reuniones diplomáticas de alto nivel cuando existe una relación política más sólida.

El gesto serio de Trump, sumado a la actitud reservada de Xi, terminó reforzando la idea de que el vínculo entre Washington y Beijing atraviesa una etapa de máxima sensibilidad internacional.

Xi Jinping endureció el tono sobre Taiwán

La tensión que reflejó el saludo también se trasladó a la reunión privada entre ambos mandatarios. Durante el encuentro bilateral, Xi Jinping dejó una fuerte advertencia sobre el futuro de la relación entre las dos potencias.

“El mundo se encuentra ante una nueva encrucijada. ¿Podrán China y Estados Unidos superar la trampa de Tucídides y crear un nuevo paradigma?”, planteó el líder chino frente a Trump.

La frase hizo referencia a la histórica teoría que describe el riesgo de conflicto entre una potencia dominante y otra emergente, un concepto cada vez más utilizado para explicar la rivalidad entre Beijing y Washington.

Xi Jinping y Donald Trump La reunión bilateral estuvo atravesada por advertencias sobre Taiwán y la competencia global entre ambos países.

Más adelante, Xi también elevó el tono sobre Taiwán y aseguró que si la isla era “maltratada”, ambos países podrían “chocar, o incluso entrar en conflicto, llevando toda la relación a una situación muy peligrosa”.

Trump buscó mostrar cordialidad pese al clima frío

A pesar de la tensión visible durante buena parte del encuentro, Trump intentó sostener un tono diplomático en sus declaraciones públicas y elogió el recibimiento organizado por China.

“Es un honor estar con usted, es un honor ser su amigo, y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca”, afirmó el mandatario estadounidense antes de la reunión privada.

trump china Las miradas, la postura y la distancia corporal durante el saludo quedaron en el centro de la escena mundial.

El clima se relajó parcialmente cuando un grupo de niños recibió a Trump con banderas chinas y estadounidenses. Allí aparecieron algunas sonrisas y aplausos por parte del presidente norteamericano, aunque el tono general de la cumbre siguió dominado por la cautela y la tensión política.

La visita de Trump a China había sido programada originalmente para marzo, pero terminó postergándose por el inicio de la guerra con Irán. Finalmente, el encuentro se concretó en un escenario internacional mucho más inestable, con la disputa comercial, militar y geopolítica entre ambas potencias atravesando uno de sus momentos más sensibles.