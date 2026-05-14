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14 de mayo 2026 - 08:58

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 14 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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ueveConocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

s El dólar oficial mayorista subió a la par de los financieros. En el mercado local, el S&P Merval cayó 2%, mientras que en Wall Street, los ADRs recortaron hasta 4,2% y los bonos retrocedieron. En ese contexto, el riesgo país subió fuerte y perforó los 520 puntos básicos.

Este jueves, INDEC informa el dato de inflación de abril y se publican las canastas alimentarias. A su vez, Banco de Valores (VALO) presenta su balance corporativo, mientras sigue la atención en la reunión entre Trump y Xi Jimping en China.

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La CNV endureció requisitos para operar en el mercado de capitales: cuáles son los cambios

La nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores incorpora mayores exigencias de control sobre beneficiarios finales, personas políticamente expuestas y operaciones financieras. También habilita el uso de cheque electrónico y suma obligaciones para proveedores de activos virtuales.

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Inflación: el INDEC dará a conocer el IPC de abril y las consultoras prevén una fuerte desaceleración

Las principales consultoras privadas coinciden en que abril la suba de precios pisó el freno y estiman que se ubicaría entre el 2,4% y el 2,5%. El mercado prevé que la inflación mensual se mantenga por encima del 2% al menos hasta julio.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 14 de mayo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.412,45 para la venta.

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