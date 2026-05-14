Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 14 de mayo

s El dólar oficial mayorista subió a la par de los financieros. En el mercado local, el S&P Merval cayó 2%, mientras que en Wall Street, los ADRs recortaron hasta 4,2% y los bonos retrocedieron. En ese contexto, el riesgo país subió fuerte y perforó los 520 puntos básicos.
La CNV endureció requisitos para operar en el mercado de capitales: cuáles son los cambios
La nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores incorpora mayores exigencias de control sobre beneficiarios finales, personas políticamente expuestas y operaciones financieras. También habilita el uso de cheque electrónico y suma obligaciones para proveedores de activos virtuales.