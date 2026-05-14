Bono de $70.000 para jubilados: nuevo tope en mayo 2026

Se detallan los grupos que recibirán la prestación durante el mes corriente y las fechas de acreditación de los haberes en cada caso.

El bono extraordinario se acredita junto con los haberes en un mismo pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados durante mayo de 2026. El refuerzo económico se suma a los haberes mensuales y apunta a los sectores con ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

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ANSES además aplicó un aumento del 3,38% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares . El ajuste surge de la fórmula de movilidad vigente basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La actualización mensual impacta sobre todas las prestaciones administradas por el organismo previsional.

El esquema de movilidad toma como referencia la inflación registrada dos meses antes . El Decreto 274/24 estableció ese mecanismo de actualización automática para los haberes previsionales y sociales. El bono extraordinario modifica el ingreso final de millones de beneficiarios durante mayo. ANSES informó que el adicional se acreditará junto con el haber mensual habitual y no requiere trámites complementarios.

ANSES fijó nuevos valores para jubilaciones y pensiones luego de aplicar el incremento correspondiente a mayo . El organismo previsional también confirmó el pago del bono extraordinario para determinados grupos.

Los montos actualizados quedaron definidos de la siguiente manera:

jubilación mínima: $393.174,10

jubilación mínima con bono: $463.174,10

pensión universal para el adulto mayor: $314.539,28

PUAM con bono: $384.539,28

pensiones no contributivas por invalidez y vejez: $275.221,87

pensiones no contributivas con bono: $345.221,87

prestación para madres de siete hijos: $393.174,10

prestación para madres de siete hijos con bono: $463.174,10

ANSES también actualizó las asignaciones familiares y universales con el aumento del 3,38%. Los nuevos importes quedaron establecidos bajo el esquema de movilidad mensual vigente.

Los valores de las asignaciones son los siguientes:

asignación universal por hijo: $141.286

AUH por discapacidad: $460.045

asignación familiar por hijo: $70.651

asignación familiar por hijo con discapacidad: $230.032

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Quiénes cobran el bono de $70.000 completo

ANSES destinará el bono extraordinario completo a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo. El adicional de $70.000 se acreditará junto con el pago mensual habitual. Quienes cobren menos de $463.174,10 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese ingreso total. El esquema busca sostener el poder adquisitivo de los sectores con menores haberes.

ANSES acreditará el bono junto con los haberes mensuales según el calendario oficial de pagos de mayo. Los beneficiarios podrán verificar el depósito mediante los canales habituales del organismo previsional.

El refuerzo está destinado principalmente a:

jubilados del sistema contributivo

titulares de la PUAM

beneficiarios de Pensiones No Contributivas

otras pensiones administradas por ANSES

El límite para acceder parcialmente al bono se ubica en $463.174; por encima de ese valor, el refuerzo deja de aplicarse.

jubilados-anses-pensionados-jubilaciones.jpg Depositphotos

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en mayo

ANSES modificó parte del cronograma de pagos de mayo por la presencia de feriados nacionales:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas