Guerra de sesiones: LLA primerea a la oposición para blindar a Manuel Adorni

Luego de que la oposición pateara para la semana que viene el debate para avanzar la interpelación al ministro coordinador, el oficialismo llamó a una sesión una hora antes, para “pisarla”. El temario libertario incluye la Ley hojarasca y los cambios al régimen de zona fría.

La Libertad Avanza lanza una guerra de sesiones para blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Diputados . Luego de que la oposición pateara para la semana que viene el debate para avanzar la interpelación al ministro coordinador , el oficialismo llamó a una sesión, una hora antes, para “pisarla”. El temario libertario incluye zona frías, convenios internacionales y la Ley hojarasca. El tratado de patentes queda para más adelante .

“Finalmente, después de la marcha universitaria de ayer decidimos posponer la sesión y sumar bloques y temas para llegar más armados y con más posibilidad de dar quorum ”, avisaron, en la noche del miércoles, los diputados que habían impulsado la sesión para este jueves a las 11.

El temario de la sesión que fue impulsada por el socialista Esteban Paulón tenía a Adorni como protagonista . Los diputados de Unidos, la Coalición Cívica y el FIT habían incluido una serie de pedidos de informes al Ejecutivo vinculados al ministro que está siendo investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito, además de una interpelación a Adorni, con la posibilidad de impulsar una moción de censura.

El asunto es que cuando quedaban horas para que se concretara la sesión, los números que manejaba la oposición eran más que desalentadores . Estaban muy lejos de los 129 presentes que se requieren para el quorum. Además del PRO y la UCR que conduce Pamela Verasay, tampoco dirían “presente” los diputados del MID, ni aquellos que responden a los gobernadores "dialoguistas". Por caso, los cordobeses que responden a Martín Llaryora o la pullarista Gisela Scaglia.

Así fue que los autores de la sesión optaron por posponer para el miércoles 20 a las 11, y ampliar el temario para traccionar presencias. Para eso, incorporarán algunos de los temas “sensibles” que se están tratando en comisión, como la Emergencia para las Pymes o bien las iniciativas que buscan darle una respuesta a las familias endeudadas.

Pero además, mientras el incumplimiento de la ley del Financiamiento Universitario desató la masiva movilización a nivel federal, los diputados también decidieron incorporar una nueva interpelación por este tema. Y esta es para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (de ella depende la Secretaría de Educación) y para el ministro de Economía, Luis Caputo. Asimismo, se les pedirá explicaciones por la situación crítica que atraviesa el PAMI y el cumplimiento a medias del Plan RemediAr.

LLA blinda a Adorni en Diputados

Este jueves, con el jefe de bloque libertario Gabriel Bornoroni a la cabeza, el oficialismo también convocó a una sesión el miércoles pero para las 10. Es decir, una hora antes. ¿Qué implica? Que si el oficialismo reúne el quorum -es muy probable que así sea- se desactiva la sesión pedida para las 11.

Nobleza obliga, desde la semana pasada el oficialismo apuntaba a sesionar ese día, para reactivar la agenda legislativa.

En concreto, el temario de la sesión oficialista incluye la Ley hojarasca que tiene como autor al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y busca eliminar leyes que LLA considera obsoletas, sin aplicación práctica o incompatibles con la Constitución. El proyecto apunta a simplificar el sistema legal, recortar normas acumuladas durante décadas y reducir lo que el oficialismo define como un exceso de intervención estatal. Este texto, a diferencia de los anteriores, ya tiene dictamen de comisión, por lo que está listo para ser llevado al recinto.

La Libertad Avanza Diputados Bornoroni Giudici Con Bornoroni a la cabeza, LLA pidió una sesión para el miércoles a las 10. Mariano Fuchila

Asimismo, el temario contempla una serie de tratados y convenios internacionales, y los cambios al régimen de subsidios al gas conocido como Zona Fría. Este último tema se dictaminó el miércoles por la tarde. Tal cual explicó la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, durante el debate en comisión, la iniciativa impulsada por la Casa Rosada: "Estamos cambiando el esquema de subsidios, creemos que los recursos son escasos y que la forma justa de utilizarlos es destinarlos exclusivamente a la gente que más lo necesita". En otras palabras, se reduce el número de usuarios beneficiarios del subsidio del gas, que había sido ampliado durante el gobierno de Alberto Fernández.

El temario, en tanto, no incluye el Tratado de Cooperación de Patentes que también fue dictaminado esta semana en Diputados. "Vamos conversando con Estados Unidos para ir haciendo una implementación en simultáneo de los distintos puntos del acuerdo comercial", fundamentaron desde la Casa Rosada.

Así, mientras la Justicia sigue avanzando con el Caso Adorni, que ya se extiende hasta el hermano del jefe de Gabinete, el oficialismo apeló a bloquear la sesión opositora en la que los diputados buscaban poner en marcha una serie de proyectos para poner contra las cuerdas al Gobierno, que desde hace dos meses está paralizado.