El dólar volvió a subir, pero el mercado mantiene la calma cambiaria mientras crece la cobertura en los financieros

El oficial mayorista avanzó a $1.392 y el blue escaló hasta $1.420, en una jornada marcada por una mayor dolarización de carteras y expectativas sobre la licitación de deuda del Gobierno.

El dólar oficial volvió a subir el miércoles luego de dos ruedas consecutivas en baja, aunque continúa operando cómodamente por debajo de los $1.400 en un mercado que todavía muestra una fuerte oferta privada de divisas y relativa calma cambiaria. En ese marco, este jueves se conoce el dato de inflación de INDEC que podría llevar a un cambio o no de las expectativas priceadas en los instrumentos en pesos.

En el segmento mayorista —referencia del mercado— el tipo de cambio avanzó $8 y cerró en $1.392 para la venta. Aun así, la cotización permanece lejos del techo del esquema de bandas cambiarias fijado por el Banco Central, actualmente en $1.727,27, con una brecha cercana al 24%.

El volumen operado en el mercado de contado superó los u$s528 millones, reflejando un nivel elevado de actividad en plena etapa de liquidación de exportaciones del complejo agroindustrial.

En paralelo, los contratos de dólar futuro mostraron mayoría de subas en las posiciones correspondientes a 2026 y al primer trimestre de 2027. El mercado proyecta un tipo de cambio mayorista de $1.403,5 para fines de mayo y de alrededor de $1.620 hacia diciembre.

En el segmento minorista, el dólar subió $10 y terminó en $1.415 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Así, el dólar tarjeta quedó en $1.839,5.

Los dólares financieros también operaron en alza. El MEP se ubicó cerca de $1.425, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.482 y volvió a ampliar la brecha con el oficial hasta casi el 7%. En tanto, el dólar blue avanzó otros $5 y cerró en $1.420 para la venta en el mercado informal.

Cobertura, carry trade y presión sobre los paralelos

dolar pesos inflacion

En el mercado señalan que la dinámica reciente responde a una combinación de factores financieros y políticos. Por un lado, continúa el ingreso de dólares comerciales que sostiene al tipo de cambio oficial y permite al Banco Central seguir acumulando reservas. Pero al mismo tiempo comenzó a aparecer una mayor dolarización de carteras en segmentos paralelos y financieros luego de varias semanas de apreciación cambiaria.

“La dinámica reciente de los dólares paralelos refleja una combinación de factores que el mercado viene monitoreando hace semanas, aunque tampoco se están viendo movimientos desordenados ni grandes saltos cambiarios”, explicó Maximiliano Ramírez, director de Lambda Consultores.

Según el analista, el mercado atraviesa una etapa de cobertura moderada y reacomodamiento de posiciones. Entre los factores que empiezan a generar ruido aparecen las dudas sobre la continuidad del proceso de desinflación, la baja de tasas en pesos, las necesidades de financiamiento del Gobierno de cara a los vencimientos de julio y el ruido político asociado al calendario electoral.

“Hay inversores que optan por dolarizar sus carteras”, resumió Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, quien además destacó que la caída del atractivo del carry trade también comenzó a influir sobre la demanda de dólares financieros.

El BCRA sigue comprando dólares

Mientras tanto, el Banco Central continúa aprovechando el flujo estacional de divisas para reforzar reservas. El martes la autoridad monetaria compró u$s70 millones en el mercado oficial y ya acumula un saldo positivo de u$s536 millones en mayo. En lo que va del año, las compras netas superan los u$s7.600 millones.

Las reservas internacionales brutas alcanzaron los u$s46.185 millones. Desde Wise Capital señalaron que el mercado sigue especialmente atento a la capacidad del BCRA para retener esos dólares en un contexto de fuerte liquidación exportadora.

El esquema cambiario actual también le otorga margen de maniobra al Gobierno: la distancia entre el dólar oficial y el techo de la banda cambiaria se mantiene en niveles elevados y reduce la necesidad de intervenciones defensivas en el corto plazo.