Las 10 claves de la reforma de la CNV que cambia el mercado de capitales

El organismo aprobó una reforma integral del régimen antilavado y suma mayores controles sobre activos virtuales e inversores extranjeros.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó una profunda modificación del esquema regulatorio del mercado de capitales mediante la Resolución General 1139/2026. La medida apunta a reforzar la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, modernizar controles y adaptar la normativa argentina a estándares internacionales.

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Desde la CNV sostienen que la reforma busca “armonizar criterios regulatorios y operativos”, reducir costos administrativos y fortalecer la transparencia sin afectar la competitividad del mercado.

La medida también se enmarca en el proceso de adecuación a normas de la Unidad de Información Financiera y estándares internacionales de control financiero y prevención del lavado de activos.

Estos son los principales cambios que introduce la nueva normativa:

1. Se elimina el uso de efectivo en operaciones financieras

La CNV dispuso que los sujetos obligados del mercado de capitales sólo podrán canalizar pagos y transferencias mediante cuentas bancarias o instrumentos electrónicos trazables. El objetivo es reforzar el seguimiento del origen y destino de los fondos.

2. El cheque electrónico queda incorporado formalmente

La resolución reconoce e incorpora de manera explícita al cheque electrónico como mecanismo habilitado para operaciones del sistema financiero, siempre garantizando trazabilidad e identificación de las partes involucradas.

3. Habrá una excepción para el nuevo régimen simplificado de Ganancias

La única excepción al veto sobre operaciones en efectivo alcanzará a contribuyentes adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias creado por ARCA. En esos casos podrán realizar depósitos bajo condiciones específicas de control.

4. Los exchanges y proveedores cripto quedan bajo mayores controles

Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) pasarán a cumplir obligaciones similares a las de agentes bursátiles y entidades financieras tradicionales.

Deberán reportar información operativa, societaria y patrimonial ante la CNV y ajustarse a nuevas exigencias de prevención de lavado.

5. Se refuerza el monitoreo sobre beneficiarios finales

Los sujetos alcanzados deberán informar datos detallados sobre beneficiarios finales, segmentación de clientes según nivel de riesgo, monitoreo de operaciones y condición de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Además, los cambios de beneficiarios finales deberán notificarse dentro de los 30 días corridos.

6. La CNV endurece requisitos para registrar agentes

La reforma incorpora mayores exigencias de idoneidad, integridad y solvencia para quienes aspiren a operar en el mercado de capitales.

La CNV evaluará experiencia profesional, antecedentes penales, situación patrimonial, historial comercial y posibles vínculos con delitos económicos o financieros.

7. Habrá filtros sobre listas de terrorismo y financiamiento ilícito

El organismo también verificará que agentes, directivos y beneficiarios finales no integren listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni registros vinculados al financiamiento del terrorismo como el RePET argentino.

8. Se restringen operaciones de inversores extranjeros

La nueva normativa establece que sólo podrán operar inversores provenientes de jurisdicciones consideradas cooperantes en materia fiscal y que no estén catalogadas como de alto riesgo por el GAFI.

La medida busca evitar movimientos financieros desde territorios con baja transparencia.

9. Se fijan nuevos plazos de información y reportes

La resolución establece cronogramas específicos para la actualización de documentación en la Autopista de la Información Financiera (AIF).

Algunos reportes deberán actualizarse cada seis meses y otros de forma anual, mientras que determinadas modificaciones societarias deberán informarse en apenas cinco o diez días corridos.

10. Se habilita el uso de dólares financieros para créditos UVA

La CNV autorizó a los agentes de liquidación y compensación a transferir fondos provenientes de ventas de títulos en dólares para operaciones inmobiliarias financiadas con créditos hipotecarios UVA.

La operatoria estará permitida siempre que exista trazabilidad completa y documentación respaldatoria sobre el origen y aplicación de los fondos.