El petróleo opera con volatilidad y los mercados suben tras la bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping + Agregar ámbito en









Los futuros de Wall Street avanzan tras la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, mientras el petróleo se mantiene estable. La crisis en el estrecho de Ormuz y el aumento de los precios del petróleo sumaron presión al contexto de las negociaciones

Las acciones europeas acompañan el optimismo, mientras que en Asia cerraron mixtas. Reuters

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este jueves, en el marco de la reunión bilateral entre el presidente norteamericano, Donald Trump, y su contraparte china, Xi Jinping. Por su parte, el petróleo exhibe un leve retroceso, aunque se mantiene por encima del u$s100.

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En el plano comercial, tanto Washington como Beijing destacaron progresos en las conversaciones entre equipos técnicos. Si bien el comunicado oficial de China sobre la reunión no incluyó la energía en la lista de temas que discutieron los dos presidentes, sí se mencionó que hablaron sobre el conflicto en Medio Oriente.

Xi Jinping y Donald Trump Donald Trump y Xi Jinping mantuvieron una reunión bilateral en Beijing marcada por avances comerciales y fuertes tensiones geopolíticas. La crisis en el estrecho de Ormuz y el aumento de los precios del petróleo sumaron presión al contexto de las negociaciones. Estados Unidos busca que China ejerza mayor influencia sobre Teherán, mientras que Beijing mantiene vínculos económicos y energéticos estratégicos con Irán, lo que complejiza cualquier coordinación directa entre ambas potencias.

Un funcionario de la Casa Blanca citado por Bloomberg afirmó que el presidente chino, Xi Jinping, se opone a los intentos de cobrar un peaje por el paso por el estrecho de Ormuz y está interesado en comprar más petróleo estadounidense para reducir su dependencia de esa vía marítima en el futuro.

Mientras tanto, los precios del crudo Brent retroceden 0,12% hasta los u$s105,5, mientras que el valor del barril WTI de EEUU baja 0,11% hasta u$s100,84.

Las claves de la jornada en los mercados En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,26% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,21%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,69% al alza. En la previa, las acciones con mayores subas son Cisco Systems (+15%), Biogen (+7%) y Take-Two (+5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Intel (-4%), Qualcomm (-3%) y Edwards Life (-3%). En Europa, el Euro Stoxx sube 1,01%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 1,50% y el CAC francés acompaña con 0,79%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,45%. En China, el Hang Seng de Hong Kong cerró neutro, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 1,52%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,75% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,95%.