Elecciones en EEUU: Donald Trump aceptó la nominación republicana y prometió "una victoria increíble"

El expresidente fue oficialmente nominado como candidato del Partido Republicano. "Me postulo para ser presidente de todo Estados Unidos", afirmó.

Donald Trump aceptó este jueves su nominación como candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, prometió conseguir una "victoria increíble" y gobernar para todos los ciudadanos, pues el triunfo no solo será para la mitad del país, aseguró. Con un tono conciliador, pidió "no demonizar" a quien piensa distinto. Además, relató a la audiencia el momento del atentado.

"Me postulo para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad de Estados Unidos, porque no hay victoria en ganar para la mitad de Estados Unidos", dijo y agregó: "En cuatro meses tendremos una victoria increíble y daremos comienzo a los mejores cuatro años en la historia de nuestro país".

Donald Trump aceptó la nominación republicana.mp4 "En cuatro meses tendremos una victoria increíble y daremos comienzo a los mejores cuatro años en la historia de nuestro país", afirmó Donald Trump al aceptar la nominación del Partido Republicano: "Con fé y devoción, acepto la nominación para presidente de los Estados Unidos".

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos pidió el jueves no "demonizar" las diferencias políticas y pidió a sus rivales demócratas dejar de utilizar el "sistema judicial" como arma. "Todos somos conciudadanos (...) No debemos criminalizar el disenso ni demonizar el desacuerdo político, que es lo que ha estado sucediendo últimamente en nuestro país a un nivel que nadie ha visto antes", dijo.

Durante su discurso en la convención, Trump describió cómo sobrevivió por poco a un atentado contra su vida, diciendo a una audiencia embelesada al escuchar sus primeras palabras desde el ataque que sólo estaba allí "por la gracia de Dios Todopoderoso".

"Oí un fuerte zumbido y sentí que algo me golpeaba muy, muy fuerte en la oreja derecha", dijo en Milwaukee, con un grueso vendaje cubriéndole la herida. "Me dije: 'Vaya, ¿qué ha sido eso? Sólo puede ser una bala"

Cuando le dijo a la multitud que "se suponía que no tenía que estar aquí", el público le contestó a coro: "¡Sí que lo estás!". Con fotos de un Trump ensangrentado en las pantallas detrás de él, Trump elogió a los agentes del Servicio Secreto que corrieron a su lado y rindió homenaje al bombero voluntario que murió, Corey Comperatore, besando su casco de bombero.

El expresidente adoptó un tono inusualmente conciliador durante los primeros momentos del discurso, cuando aceptó formalmente la candidatura presidencial del partido.

Donald Trump, nominado candidato a presidente y con fórmula completa: lo acompañará J.D. Vance

El lunes fue el primer paso del mandatario para la confirmación de esta noche dado que recibió la nominación de manera formal por parte de los delegados republicanos.

Como estaba previsto, más de la mitad de los aproximadamente 2.400 delegados eligieron al exgobernante republicano, en medio de gritos de júbilo, mientras la votación continuaba con los estados que faltaban dar a conocer sus resultados.

La convención de cuatro días del Partido Republicano se inauguró en el Fiserv Forum del centro de Milwaukee, dos días después de que Trump sobreviviera a un intento de asesinato en Pensilvania, y horas después de que consiguiera una importante victoria legal cuando un juez federal desestimó uno de los procesos penales en su contra.

En la Convención del Partido Republicano, el expresidente y actual candidato anunció que su compañero de fórmula será el senador por Ohio, James David Vance. La selección de Vance, autor del exitoso libro de memorias "Hillbilly Elegy", podría aumentar las probabilidades de que los partidarios de Trump acudan a las elecciones del 5 de noviembre, ya que el nativo de Ohio es muy popular entre la base del candidato republicano.

Donald Trump, de sobrevivir a un intento de asesinato a ser nominado candidato a presidente en EEUU

En menos de una semana, el candidato republicano Donald Trump pasó de sufrir un intento de asesinato durante un acto de campaña en Pensilvania a ser oficialmente nominado candidato del Partido Republicano en la convención nacional.

El sabado pasado, Trump fue herido por un disparo mientras se encontraba en un acto de campaña de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. El intento de magnicidio generó una conmoción mundial y escenas de pánico ya antes vistas en la historia de EEUU.

Posteriormente se confirmó que el ex presidente se encontraba bien de salud, a pesar de la herida de bala que sufrió en su oreja derecha. Además, según se confirmó, el atacante, que fue identificado como un militante ANTIFA, fue abatido, aunque también murió otra persona como resultado de los disparos.

Horas después, Trump se manifestó a través de sus redes sociales: "Quiero agradecer al servicio secreto de los Estados Unidos y a toda la aplicación de la ley por su rápida respuesta en el tiroteo que tuvo lugar en Butler, Pensilvania", señaló en el inicio del mensaje. Luego se expresó sobre las otras víctimas del ataque: "Más importante: quiero extender mis condolencias a la familia de la persona que fue asesinada durante el acto y también a la familia de la otra persona que fue gravemente herida".

Además, el expresidente dio detalles del ataque: "Fui disparado por una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe inmediatamente que algo estaba mal cuando oí un zumbido y disparos, e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucha sangre, entonces caí en la cuenta de lo que estaba pasando". Finalmente, cerró su mensaje escribiendo: "Dios bendiga Estados Unidos".