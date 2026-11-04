"Tsunami demócrata", "Ola azul en el Congreso" y "Duro golpe para Donald Trump": así reaccionaron los medios del mundo tras las elecciones en EEUU

La victoria demócrata en el Congreso generó la reacción del mundo. Ahora, el mandatario se enfrenta al desafío de seguir gobernando con un Congreso donde su partido no tiene mayoría.

La victoria demócrata fue arrolladora para el mandatario, que ahora se enfrenta al desafío de seguir gobernando con un Congreso donde su partido no tiene mayoría.

Los resultados de las elecciones de medio término en EEUU , celebradas este martes 3 de noviembre, generaron la reacción de varios medios de comunicación , en medio del revés que atraviesa ahora el presidente Donald Trump en la composición de su Congreso . Algunos titulares hablaron de la llegada de un "tsunami demócrata", una "ola azul" y un "duro golpe" para el partido Republicano .

En una entrevista con The New York Times, Trump sostuvo que no pondrá en duda el escrutinio y expresó su voluntad de alcanzar acuerdos con sus adversarios políticos.

“Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, afirmó. Frente a la posibilidad de que los demócratas controlen tanto el Senado como la Cámara de Representantes, agregó: “Trabajaremos con los demócratas y, bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a algún acuerdo”.

El medio español El País resumió la jornada electoral en la siguiente frase: " Vuelco político en Estados Unidos : los demócratas logran el control total del Congreso en un duro castigo a Trump". En un análisis, el periódico sostuvo que " los demócratas han arrasado en las elecciones de medio mandato en una noche fatídica para el presidente".

En el caso de The Guardian de Reino Unido, destacaron que los votantes estadounidenses castigaron a Trump mientras los demócratas obtenían el control del Congreso conformando una "ola azul", en referencia al color asociado al Partido Demócrata .

Además, afirmó: "Donald Trump ha sufrido un golpe devastador a su autoridad en una noche de aplastantes derrotas (...) mientras que sus candidatos "Maga" elegidos a dedo fueron arrasados por un tsunami azul".

“Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, afirmó el mandatario al aceptar los resultados de los comicios. CgatGPT IA

También está Corriere della Sera de Italia, que tituló que anoche hubo un "tsunami demócrata" y destacó que "EEUU rechaza a Trump en las elecciones de mitad de mandato". En la prensa francesa, Le Monde Diplomatique centró su análisis en el futuro de Trump y en las discusiones internas del Partido Republicano.

En ese sentido, el medio parisino tituló: "Donald Trump, el futuro presidente saliente, se prepara para un puesto demócrata en la Casa Blanca". Luego sostuvo que "Donald Trump se enfrenta a su propio declive a medida que se intensifica el debate sobre el futuro del Partido Republicano".

Por el territorio latinoamericano, el medio de México El Universal describió la elección como un "revés para Trump" y subrayó que "los demócratas recuperaron esta noche el control del Congreso, al lograr mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, asestando un decisivo revés a los republicanos y abriendo paso a una nueva era de oposición legislativa al presidente Donald Trump".

En El Tiempo de Colombia definieron estos comicios como una "histórica" elección y también recurrieron al concepto de "ola azul". En Brasil, O Globo publicó uno de los análisis más duros y tituló: "El tsunami demócrata acelera el fin de la era Trump".

En varios medios definieron el resultado de estos comicios como una la llegada de "ola azul" y "un revés histórico" para el mandatario. F24

Golpe para Donald Trump: los demócratas ganan el control del Congreso y cambian el mapa político de EEUU

Los demócratas se encaminan a recuperar el control del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de medio término y asestarle un duro golpe político al presidente Donald Trump. Con el escrutinio todavía en marcha, los primeros resultados muestran avances de la oposición en ambas cámaras, en una jornada atravesada por el malestar económico, el rechazo a la política exterior de la Casa Blanca y una participación electoral récord.

En estos comicios se renovaron los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 bancas del Senado y las gobernaciones de 36 estados. Aunque el recuento todavía no terminó, las proyecciones anticipan un cambio en la composición del Poder Legislativo que podría condicionar el resto del segundo mandato republicano.

De acuerdo con el balance provisorio, los demócratas sumaban 45 bancas en el Senado frente a 36 de los republicanos. En la Cámara baja, en tanto, la oposición obtenía 121 escaños contra 67 del oficialismo. Las proyecciones de Decision Desk HQ anticipaban una composición final de 241 representantes demócratas y 194 republicanos, mientras que el Senado quedaría con una mayoría opositora de 52 a 48.