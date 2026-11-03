Elecciones legislativas en EEUU: un lento conteo anticipa un duro golpe para Donald Trump + Agregar ámbito en









Los primeros resultados parciales muestran avances demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes. La disputa por el control del Congreso sigue abierta.

Elecciones legislativas: los primeros resultados parciales de Estados Unidos anticipan un escenario adverso para Donald Trump. @whitehouse

El recuento parcial de las elecciones legislativas de Estados Unidos comienza a anticipar un revés para el trumpismo, con los demócratas en una posición favorable para disputar el control del Congreso. Aunque el escrutinio avanza lentamente y todavía quedan numerosos escaños por definirse, los primeros números reflejan un escenario adverso para el Partido Republicano, que busca conservar su mayoría en ambas cámaras.

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De acuerdo con el balance provisorio, los demócratas suman 45 bancas en el Senado, frente a 36 de los republicanos, mientras que en la Cámara de Representantes registran 106 escaños contra 58 del oficialismo. Los números todavía están lejos de representar una composición definitiva, pero comienzan a delinear el escenario político que enfrentará Donald Trump durante la segunda mitad de su mandato.

El panorama se mantiene abierto debido a que el conteo continúa en distintos estados y numerosas contiendas todavía no tienen una definición. La demora en la contabilización de los votos impide establecer un resultado definitivo, aunque la tendencia inicial ya muestra una ventaja demócrata en las carreras que comenzaron a proyectar sus primeros números.

El Senado y la Cámara de Representantes, en disputa En el Senado, el umbral para alcanzar el control de la cámara es de 50 bancas, mientras que en la Cámara de Representantes se necesitan 218 escaños. El panorama parcial muestra a los demócratas avanzando en ambas disputas, aunque el resultado final dependerá de las carreras que permanecen abiertas y del ritmo del conteo en los distintos estados.

Los republicanos podrían perder el control del Senado. La distribución provisoria también permite observar cuánto falta para alcanzar las mayorías necesarias. En la Cámara alta, los demócratas todavía deben sumar siete bancas para llegar a los 50 escaños que marca el gráfico, mientras que en Diputados la distancia es considerablemente mayor: necesitan 182 representantes para alcanzar los 218 que les permitirían controlar la cámara.

En caso de concretarse una mayoría demócrata en alguna de las cámaras, Trump enfrentaría un escenario legislativo más adverso, con una oposición fortalecida y mayores dificultades para avanzar con su agenda. El control del Congreso resulta clave para el mandatario, que necesita sostener el respaldo legislativo para impulsar sus principales iniciativas y evitar bloqueos parlamentarios. Las elecciones de medio término funcionan, además, como un termómetro del respaldo político al presidente. Una pérdida de bancas republicanas podría traducirse en un debilitamiento de su capacidad de negociación con el Congreso y en un cambio de escenario para el tramo final de su gestión. Por ahora, los números reflejan una tendencia inicial favorable a los demócratas, pero el lento escrutinio todavía no permite confirmar quién controlará el Congreso. Las próximas actualizaciones del conteo serán determinantes para establecer si el avance opositor se consolida y termina convirtiéndose en un revés político para Trump.