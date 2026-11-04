La reacción de Donald Trump: reconoció la derrota republicana y admitió que la guerra con Irán generó un costo político

Tras perder el control del Congreso, el presidente estadounidense aceptó el resultado electoral. Admitió que el conflicto y el impacto sobre los precios del combustible jugaron un papel en el resultado electoral. Sin embargo, defendió la ofensiva militar y aseguró que volvería a tomar la misma decisión.

Donald Trump aseguró que aceptará los resultados de las elecciones de medio término y que buscará acuerdos con la oposición.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que aceptará los resultados de las elecciones de medio término y que está dispuesto a negociar con los demócratas, luego de que la oposición consiguiera victorias que le permitirán controlar ambas cámaras del Congreso. El mandatario también buscó explicar la derrota republicana y señaló que su ausencia en las boletas electorales influyó en el resultado.

En una entrevista con The New York Times, Trump sostuvo que no pondrá en duda el escrutinio y expresó su voluntad de alcanzar acuerdos con sus adversarios políticos: “Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, afirmó. Frente a la posibilidad de que los demócratas controlen tanto el Senado como la Cámara de Representantes, agregó: “Trabajaremos con los demócratas y, bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a algún acuerdo”.

Trump, reconoció que la guerra con Irán tuvo incidencia en la derrota republicana en las elecciones de medio término, en las que los demócratas consiguieron el control del Senado y la Cámara de Representantes. "Creo que una parte fue Irán" , admitió el mandatario en una entrevista con Fox News. En otra conversación con The Wall Street Journal, volvió sobre el tema y sostuvo que el conflicto fue "una parte" del resultado adverso.

Pese al costo político que reconoció, Trump defendió la decisión de lanzar la ofensiva militar junto a Israel y descartó cualquier arrepentimiento. "Hice lo correcto. Lo habría vuelto a hacer", afirmó ante el diario estadounidense. La guerra, que ya transita su noveno mes, mantiene niveles de rechazo entre los estadounidenses y se convirtió en uno de los principales ejes de cuestionamiento de los candidatos demócratas durante la campaña electoral.

Durante la campaña, los dirigentes opositores vincularon el conflicto con el aumento del precio de la nafta y de otros bienes de consumo, en un contexto de preocupación por el costo de vida. La cuestión económica se convirtió así en uno de los argumentos contra la gestión republicana. Desde Teherán también hubo una lectura política del resultado: el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, celebró el avance demócrata y sostuvo que los estadounidenses habían dicho "no a la guerra".

El Presidente reconoció que la guerra con Irán influyó en el resultado adverso de los republicanos, pero rechazó cualquier arrepentimiento. "Hice lo correcto. Lo habría vuelto a hacer", sostuvo en una entrevista con The Wall Street Journal.

Trump justificó la derrota republicana y apuntó contra su ausencia en las boletas

Horas después, en una conversación con Fox, el presidente volvió a referirse al desempeño de su partido y reconoció el trabajo de sus adversarios durante la campaña: “Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo. De verdad lo creo”, manifestó.

Sin embargo, el mandatario también intentó despegarse del resultado electoral a través de una publicación en su red social Truth Social. Allí sostuvo que la presencia de su nombre en las boletas habría cambiado el desenlace de los comicios: “¡Yo no aparecía en la boleta electoral y, si hubiera aparecido, hubiéramos ganado por una victoria aplastante!”, escribió.

El presidente estadounidense atribuyó parte de la derrota republicana a que su nombre no figuraba en las boletas electorales.

Otro de los argumentos que mencionó fue la guerra con Irán, a la que vinculó con el desempeño de los candidatos republicanos. Consultado por The Wall Street Journal sobre el impacto del conflicto en las urnas, respondió: “Irán fue parte de esto”. De todas formas, aclaró que no se arrepiente de haber iniciado las operaciones militares durante este año.

El presidente siguió el escrutinio desde la Casa Blanca

Trump permaneció en la Casa Blanca durante la jornada electoral y siguió los resultados a medida que avanzaba el recuento. Poco antes de las 22:30, habló con periodistas y se refirió a algunas de las derrotas que afectaron a los candidatos que había respaldado.

Entre ellas estuvo la de Darline Graham en Carolina del Sur, quien perdió frente a la demócrata Annie Andrews por cuatro puntos. El mandatario aseguró que no se arrepentía de haber apoyado su candidatura y recordó a Lindsey Graham, hermano de la dirigente y senador fallecido en julio.

“Estoy mirando estos resultados mientras hablamos. Veo que Darline perdió. Es sorprendente. ¿Cómo creen que le habría ido a Lindsey si se hubiera presentado?”, expresó.

En Texas, otro de los resultados adversos para el oficialismo fue el desempeño de Ken Paxton. Con el 70% de los votos escrutados, el demócrata James Talarico aventajaba por 20 puntos al fiscal general republicano en la disputa por una banca en el Senado. El estado no elegía a un senador demócrata desde 1988.

La pérdida de ambas cámaras del Congreso representa un duro revés político para la segunda presidencia de Donald Trump. @whitehouse

Las victorias opositoras complican el escenario legislativo de Trump

La derrota republicana también se explicó por otros resultados relevantes. En Carolina del Norte, Roy Cooper derrotó a Michael Whatley y consiguió una banca en el Senado para la oposición. En Georgia, Jon Ossoff obtuvo un segundo mandato con una diferencia cercana a los 18 puntos, en un estado que Trump había ganado en las elecciones presidenciales de 2024.

Los demócratas también avanzaron en Ohio, donde las proyecciones daban como ganador a Sherrod Brown frente al republicano Jon Husted, y en Kansas, donde Adam Hamilton aventajaba por 13 puntos a Roger Marshall, con el 75% de los sufragios contabilizados.

El nuevo escenario obligará a la administración republicana a negociar con una oposición fortalecida para conseguir respaldo legislativo. Además, el control demócrata ampliará las posibilidades del Congreso de investigar decisiones y medidas adoptadas por el Gobierno durante los últimos dos años de mandato.

El nuevo Congreso asumirá el próximo 3 de enero. Antes de las elecciones, Trump ya había anticipado cuál sería su estrategia ante una eventual victoria opositora y aseguró que se convertiría en “el señor veto” para bloquear las iniciativas demócratas.