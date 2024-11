Elecciones en Estados Unidos: hasta dónde llega el patrimonio de Kamala Harris

La candidata demócrata, Kamala Harris, no llega a la fortuna del republicano Donald Trump, pero junto a su esposo tiene un capital nada despreciable.

Su ingreso a los altos lugares de la política llegó en 2016, cuando fue electa senadora con un ingreso anual de uS$174 mil anuales. Cuatro años después fue catapultada a la vicepresidencia acompañando al actual jefe de Estado, Joe Biden. Sus sueldos anuales aumentaron a uS$235,100.

En paralelo a sus cargos públicos, Kamala Harris logró ingresos a través de las publicaciones de diferentes libros de su autoría por los que sumó regalías por uS$500 mil. Los más destacados son “Smart on Crime” (Inteligencia contra el crimen) y el libro infantil “Superheroes Are Everywhere” (Los superhéroes están en todas partes).

Pero la mayor parte de su patrimonio, es la casa que compró junto a su esposa. Ubicada en Los Ángeles, está valuada en uS$8 millones. También, el matrimonio reveló que tiene activos líquidos que asciende, al menos, a uS$850 mil.