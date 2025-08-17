España refuerza con 500 soldados el combate contra los incendios mientras la ola de calor golpea el país







Las llamas arrasan Galicia y otras regiones. España suma tropas y espera aviones europeos para contener los incendios forestales.

España desplegó 500 soldados adicionales para combatir los incendios forestales. X - @AidaGascon

España desplegó 500 soldados adicionales para luchar contra los incendios forestales que consumen bosques secos en medio de temperaturas extremas. Las autoridades buscan contener las llamas, especialmente en Galicia, y esperan la llegada de refuerzos aéreos prometidos por otros países europeos, mientras mantienen evacuaciones y confinamientos para proteger a la población.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los bomberos enfrentan 12 incendios forestales importantes cerca de la ciudad de Ourense, según el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda. Las viviendas siguen en riesgo, y las autoridades mantienen medidas de evacuación y confinamiento. “En este domingo en el que se esperan temperaturas extraordinariamente altas, el peligro de incendios es extremo en la mayor parte del país”, advirtió la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

españa Doce incendios activos en la región mantienen en peligro a viviendas y obligan a evacuaciones. Greenpeace España ya contaba con más de 1.400 efectivos desplegados, y los 500 soldados adicionales se suman para reforzar las tareas de contención. La llegada de dos aviones holandeses, junto a los aparatos de Francia e Italia, permitirá intensificar el combate aéreo contra las llamas, indicó Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias, en declaraciones a RTVE.

El operador ferroviario Renfe suspendió los trenes de alta velocidad Madrid-Galicia previstos para el domingo, mientras que las autoridades gallegas aconsejaron a la población limitar la exposición al aire libre y usar mascarillas para evitar inhalar humo y cenizas. Hasta ahora, los incendios en España consumió 158.000 hectáreas, un área comparable al tamaño de la región metropolitana de Londres, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Olas de calor y fuego en toda Europa Portugal, Grecia, Bulgaria, Montenegro y Albania también enfrentan incendios severos, con miles de bomberos y aeronaves desplegadas. En Portugal, más de 4.000 bomberos combaten las llamas que ya afectaron 139.000 hectáreas, 17 veces más que en 2024.

europa Se esperan temperaturas de hasta 45°C, aumentando el riesgo de nuevos incendios. Euronews En Turquía, los incendios amenazan la región histórica de Gallipoli, donde se evacuaron seis aldeas y se cerraron sitios turísticos con monumentos de la Primera Guerra Mundial. La Dirección General de Silvicultura despliega 1.300 efectivos y 30 aeronaves para contener el fuego que desde junio afectó al país, causando 19 muertes y afectando viviendas. El cambio climático intensifica la situación: Europa se sobrecalentó al doble del promedio global desde la década de 1980, aumentando la sequedad y la frecuencia de olas de calor que favorecen la propagación de incendios forestales. Las autoridades europeas refuerzan la cooperación para controlar los fuegos y proteger tanto a la población como a los ecosistemas.

Temas España

incendios

Clima