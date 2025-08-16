Con tensión en ascenso, las elecciones en Bolivia proyectan un cambio de rumbo







Entre la convocatoria de Evo Morales a anular el voto y la campaña sucia en redes sociales, los electores bolivianos definen presidente este domingo.

Jorge Quiroga, Andrónico Rodríguez y Samuel Doria Medina, los candidatos a acceder al balotaje en Bolivia.

Unos 7.937.138 ciudadanos votarán este domingo 17 de agosto en las próximas elecciones presidenciales en Bolivia. Tras décadas de triunfos electorales, el Movimiento al Socialismo (MAS) parece destinado a perder su liderazgo, luego del conflicto de sus dos principales dirigentes: el expresidente Evo Morales y el actual mandatario Luis Arce.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el clima de polarización, ninguno de los ocho candidatos presidenciales superaría el 25% de los votos, por lo que se proyecta un balotaje fechado para el 19 de octubre. Para evitarlo, alguno de los postulantes debería pasar el 50% o al menos el 40% pero tener más de 10% de diferencia con el segundo. La toma de posesión se concretará el 8 de noviembre y se extenderá hasta el 2030.

La clave de la elección girará en torno a la voluntad de tres distritos que concentran más del 70% del electorado: Santa Cruz (2.071.967 votantes), La Paz (2.047.825) y Cochabamba (1.443.013). La definición electoral en Bolivia se encuentra atravesada por el pedido de abstencionismo o de anular el voto que realizó Evo Morales, que anhela que el rechazo al fallo judicial que lo imposibilitó candidatearse se exprese en las urnas en torno a un 30% de los participantes.

Luis Arce Evo Morales.jpg El conflicto entre el presidente Luis Arce y su antecesor Evo Morales marcó el clima electoral en Bolivia. A ese boicot se sumaron las advertencias por campaña sucia de los tres principales candidatos presidenciales. Andrónico Rodríguez, por caso, sufrió la intervención de sus redes sociales. "Lamentamos que la guerra sucia y la falta de regulación en las redes permitan este tipo de ataques", escribió al recuperar el control de sus cuentas.

En el mismo sentido se expresó Samuel Doria Medina: "La guerra sucia se ha intensificado en el silencio electoral, aprovechando la falta de regulación de las redes sociales en tiempo de campaña electoral. Decenas de mentiras circulan al mismo tiempo y cada hora se inventan más. Hay varios equipos de diferentes sectores políticos trabajando en contra nuestra".

El otro postulante con chances, Jorge Quiroga, cargó contra Evo Morales: "El fraudulento depravado está muy enojado y me llena de insultos y mentiras. [...] Este cobarde se esconde de la justicia, bloquea la carretera bioceánica y un aeropuerto para evadir la justicia. Con el próximo gobierno todo cambiará: nadie podrá evadir la justicia. Su tiempo terminó, su ciclo acabó". Elecciones en Bolivia: quiénes son los candidatos En total, serán ocho los candidatos presidenciales que compiten el 17 de agosto en Bolivia para alcanzar la Presidencia de la Nación. Entre ellos, los que aparecen con mayor solidez de voluntad de voto en las encuestas son Jorge "Tuto" Quiroga (Libre), quien fue presidente del país entre 2001 y el 2002, y el empresario Samuel Doria Medina (Alianza Unidad). Entre los representantes vinculados a la izquierda, quien aparece como un posible sucesor del evismo es Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), un dirigente cocalero de 36 años que actualmente preside el Senado nacional. El oficialismo del Movimiento al Socialismo postulará al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien fue funcionario de Luis Arce hasta este año. Los otros candidatos que se postulan son la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa (Partido Morena); su par de Cochabamba, Manfred Reyes (Autonomía Para Bolivia); el también alcalde, pero de Santa Cruz, Jhonny Fernández (Fuerza del Pueblo); y el senador e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano).

Temas Bolivia

Elecciones