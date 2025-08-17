Primera picada de la Araña: golazo de Julián Álvarez en la derrota del Atlético de Madrid ante el Espanyol







El delantero argentino abrió, de tiro libre, el marcador en la primera jornada de la Liga española. El gol desde todos los ángulos.

Hubo festejo especial de Julián Álvarez tras su golazo.

Atlético de Madrid perdió 2-1 ante Espanyol en Barcelona en el arranque de la Liga española, pese a que Julián Álvarez marcó un golazo de tiro libre que abrió el marcador a los 37 minutos. El argentino sorprendió con una ejecución perfecta al ángulo, pero el equipo de Diego Simeone no pudo resistir la reacción rival en el segundo tiempo.

La Araña celebró su tanto llevándose la pelota debajo de la camiseta en alusión a su esposa Emilia Ferrero y el hijo que esperan, mientras los hinchas colchoneros coreaban “Julián, Julián” en el RCDE Stadium. Incluso, estuvo cerca de anotar un segundo gol con una gran jugada personal en el inicio del complemento, pero el palo le negó la conquista.

Gol Julián Álvarez Espanyol El golazo de Julián Álvarez desde todos los ángulos. La acción del delantero argentino reflejó el peso ofensivo que aportó en el esquema de Simeone, acompañado en el mediocampo por Thiago Almada, Conor Gallagher y Johnny Cardoso. Atlético dominó con un 61% de posesión, generó nueve remates y tres tiros de esquina en una primera etapa que parecía encaminarlo a un triunfo cómodo.

El tanto de Álvarez se sumó a su lista de ejecuciones notables de falta directa: ya había marcado en el Manchester City frente al Estrella Roja y Wolverhampton en 2023, y en el propio Atlético ante Betis y Sparta Praga la temporada pasada. En total, acumula tres goles de tiro libre con la camiseta colchonera y un presente brillante con 17 tantos y 4 asistencias en La Liga pasada, más 7 goles en la Champions League.

Atlético de Madrid cayó en el arranque de la Liga El gol de la Araña abría el camino para el Colchonero, que se reforzó fuertemente para poder pelear el campeonato junto al Barcelona y Real Madrid, y con la mirada en realizar un buen desempeño en la Champions League.

Sin embargo, el Espanyol logró equilibrar el encuentro en el complemento. Tras un error defensivo visitante, Waldo Rubio, que había ingresado desde el banco, convirtió a los 73 minutos. Poco después, a los 84’, otro suplente, Pere Milla, se elevó en el área y con un cabezazo perfecto selló la remontada catalana. Embed El equipo de Simeone, que tuvo el debut de Thiago Almada y también incluyó a Giuliano Simeone, lamentó la ausencia del uruguayo José María Giménez por lesión. La solidez inicial se desmoronó en la parte final del partido y los cambios no alcanzaron para sostener la ventaja que había dado el gol de Álvarez. El Atlético dejó escapar un triunfo que parecía encaminado y ahora deberá recuperar terreno en la próxima fecha, aunque el brillo de la Araña Álvarez fue la gran nota positiva de la jornada.