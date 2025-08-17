Multitudinaria marcha en Tel Aviv contra la guerra y para exigir la liberación de rehenes







200 mil personas salieron a las calles para rechazar la ofensiva israelí en Gaza, en medio de críticas internas y externas a Netanyahu.

Más de 200 mil manifestantes marcharon en Tel Aviv. Ilia Yefimovich

Más de 200 mil manifestantes marcharon en Tel Aviv para exigir el fin de la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes retenidos por Hamás, un día después de que el gobierno israelí anunciara un plan para la ocupación total de la Ciudad de Gaza, la mayor del enclave palestino.

Tras 22 meses de conflicto, el primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta una creciente presión tanto en Israel como en el extranjero para detener la ofensiva, mientras la ONU advierte que más de 2 millones de palestinos corren riesgo de sufrir “hambre generalizada”.

tel aviv marcha 2 Miles de personas en Israel pidieron a Benjamin Netanyahu el fin de la guerra. Los manifestantes desplegaron pancartas y fotos de los cautivos, exigiendo al Ejecutivo avanzar en su liberación. AFP citó a Shahar Mor Zahiro, familiar de un rehén fallecido, quien advirtió: “Terminaremos con un mensaje directo al primer ministro Benjamin Netanyahu: si usted invade partes de Gaza y los rehenes son asesinados, lo perseguiremos a usted en las plazas de los pueblos, en los mitines electorales, todo el tiempo y en todo lugar”.

El gabinete de seguridad israelí aprobó el viernes un plan para tomar control de la Ciudad de Gaza, decisión que provocó una ola de críticas internacionales y locales. Según lo anunciado, el ejército se prepara para ocupar la urbe, ya devastada, en el norte del territorio, mientras asegura que distribuirá ayuda humanitaria fuera de las zonas de combate.

Diversas potencias extranjeras, incluso aliados de Israel, presionan por un alto el fuego que permita el retorno de los rehenes y una salida a la crisis humanitaria en Gaza.

Benjamin Netanyahu firme en su postura: "Vamos a liberar a Gaza de Hamás” No obstante, Netanyahu reiteró su postura en redes sociales: "No vamos a ocupar Gaza, vamos a liberar a Gaza de Hamás”. Por su parte, Hamás, que mantiene a 49 rehenes (27 de ellos presuntamente fallecidos), sostuvo que la decisión israelí de avanzar sobre la Ciudad de Gaza implica el “sacrificio” de esos cautivos, tomados durante el ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023. Las familias de rehenes y sectores israelíes que promueven la paz con los palestinos reclaman un cese del fuego que permita asegurar la liberación de quienes aún permanecen bajo el poder del grupo islamista.