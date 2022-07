Escándalo en EEUU: detienen a congresistas que protestaban por el derecho al aborto

alexandria ocasio cortez detenida aborto El momento en el que Alexandria Ocasio-Cortez es detenida.

Ocasio-Cortez "fue arrestada" por agentes de la policía por desobediencia civil, reportó su equipo de comunicación a través de redes sociales. En un video difundido en medios locales se observa a un agente de policía escoltando a Ocasio-Cortez, (quien llevaba puesto un pañuelo verde en el cuello, símbolo del derecho al acceso al aborto) para que abandone la protesta en Washington.

"Hoy fui arrestada mientras participaba en una acción de desobediencia civil con mis compañeros miembros del Congreso afuera de la Corte Suprema", twitteó Ilhan Omar y agregó: "¡Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para generar alarma sobre el ataque contra nuestros derechos reproductivos!".

protesta aborto capitolio estados unidos Protestas frente al capitolio por el derecho al aborto en los Estados Unidos. Gentileza: Bloomberg

Además de Ocasio-Cortez y Omar, otras legisladoras también fueron retiradas de la manifestación. Entre ellas se encuentran: Carolyn Maloney, Nydia Velazquez, Jackie Speier y Bonnie Watson Coleman.

Maloney dijo en un comunicado que "no hay democracia si las mujeres no tienen control sobre sus propios cuerpos ni pueden decidir sobre su propia salud, incluido el cuidado reproductivo. El Partido Republicano y extremistas de derecha detrás de esta decisión no están a favor de la vida, sino a favor del control de los cuerpos de las mujeres, las niñas y cualquier persona que pueda quedar embarazada".

El pasado 24 de junio, la Corte Suprema de Justicia determinó que el acceso al aborto no es un derecho constitucional federal y dejó librada la cuestión a la legislación de cada estado. Una mayoría de seis jueces conservadores anuló el fallo de 1973 que interpretó que la interrupción voluntaria del embarazo sí era un derecho constitucional.