Tensión: el Pentágono analiza un globo espía de China que sobrevuela Estados Unidos

"Una vez que detectamos el globo, el gobierno de Estados Unidos actuó de inmediato para protegernos ante la posible recolección sensible de información", remarcó Ryder.

El globo fue visto sobre Billings, Montana el miércoles. Se supo que voló sobre las Islas Auletianas, a través de Canadá e ingresó en Montana, aunque las fuentes del Pentágono se negaron a decir donde se encuentra ahora.

A pesar de presentarle distintas opciones la presidente Biden, la decisión final fue no disparar al globo para no poner en riesgo la seguridad de la gente en tierra. "Creemos que el globo tiene un valor limitado como forma de recolección de información", explicó un oficial de defensa a NBC y agregó que están "haciendo todo lo necesario para proteger la información sensible" y que el objeto "no representa ninguna amenaza para la aviación civil debido a su altura".

El mismo oficial aseguró que Estados Unidos tiene certezas de que el globo le pertenece a China y que ya se han comunicado a través de distintos canales, pero no confirmó respuesta de parte del gobierno chino. Si bien no es la primera vez que sucede algo así, este globo a permanecido en territorio estadounidense más tiempo de lo usual y en medio de una escalada de las tensiones entre ambos países.