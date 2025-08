Impactante video muestra a un rehén israelí debilitado cavando su "propia tumba"

La edición del video alterna escenas del cautiverio con otras que buscan vincular las condiciones de los rehenes con las de civiles palestinos. En un momento, Eviatar sostiene una lata de lentejas y porotos y comenta que ese es su alimento para dos días. También relata que hay jornadas en las que no recibe comida alguna.

El video generó un fuerte impacto en Israel. Según testigos que compartieron cautiverio con David, su estado de salud es alarmante. Tal Shoham , uno de los sobrevivientes, confirmó haber estado en el mismo túnel que aparece en la grabación y afirmó que Eviatar podría haber perdido hasta 50 kilos . “Sufre escorbuto grave , una enfermedad prácticamente erradicada en Occidente. Está al borde de la muerte si no recibe asistencia urgente”, aseguró.

Continúan las negociaciones para un alto al fuego

La familia del joven también reaccionó con conmoción. Su hermana, Yaela David, habló durante una manifestación en Tel Aviv. “Cuando vi el video, lloré. No me lo imaginaba tan débil, se parece a una imagen del Holocausto. Me duele físicamente el corazón”, dijo ante cientos de personas que reclaman la liberación de todos los rehenes.

Mientras tanto, continúan los intentos internacionales por reactivar las negociaciones para un alto el fuego. El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, se encuentra en la región y aseguró estar trabajando en un plan conjunto con el gobierno israelí que busca no sólo frenar la guerra, sino también sentar las bases para la reconstrucción de Gaza.

Sin embargo, desde Gaza, el mensaje fue de rechazo. Voceros del movimiento palestino calificaron su visita como “una puesta en escena” que busca suavizar la imagen de la ocupación, mientras “el pueblo sigue sufriendo hambre y violencia”.

Las conversaciones indirectas entre ambas partes se encuentran estancadas. El escenario en Gaza sigue deteriorándose y los videos como el de Eviatar David exponen, con crudeza, el drama humanitario y el desgaste emocional que atraviesan las familias de los secuestrados.