Israel define la toma militar total de la Franja de Gaza

Netanyahu convocará al gabinete de seguridad luego de una reunión con el jefe del ejército. Cruces con el jefe militar israelí, quien había rechazado expandir la campaña en territorio gazatí.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , se reunirá este jueves con un pequeño grupo de ministros de alto rango para discutir los planes para que los militares tomen el control de más territorio en Gaza , pese a las crecientes críticas en el país y en el exterior por la guerra que dura casi dos años allí.

Netanyahu convocará al gabinete de seguridad luego de una reunión de tres horas esta semana con el jefe del ejército, que los funcionarios israelíes describieron como tensa, diciendo que el jefe militar había rechazado expandir la campaña.

Las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los israelíes desean que la guerra termine con un acuerdo que permita la liberación de los rehenes restantes. El gobierno de Netanyahu ha insistido en una victoria total sobre el grupo militante palestino Hamás, que desencadenó la guerra con su mortífero ataque contra Israel en octubre de 2023.

La idea de que las fuerzas israelíes avancen hacia zonas que ya no controlan en el destrozado enclave palestino ha generado alarma en Israel. El jueves, la madre de un rehén instó a la gente a salir a la calle para expresar su oposición a la expansión de la campaña."Alguien que habla de un acuerdo global no va y conquista la Franja y pone en peligro a rehenes y soldados", escribió Einav Zangauker en X en comentarios dirigidos a Netanyahu.

El Foro de Familias de Rehenes, que representa a los cautivos retenidos en Gaza, instó al Jefe del Estado Mayor militar Eyal Zamir a oponerse a la expansión de la guerra y pidió al gobierno que acepte un acuerdo que ponga fin a la guerra y libere a los rehenes restantes.El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el miércoles que el ejército ejecutaría las decisiones del gobierno hasta que se alcanzaran todos los objetivos de la guerra. Los líderes israelíes llevan mucho tiempo insistiendo en que Hamás se desarme y no participe en el futuro en una Gaza desmilitarizada, y en que los rehenes sean liberados.

La ONU ha calificado de " profundamente alarmantes " si fueran ciertos los informes sobre una posible expansión de las operaciones militares de Israel en Gaza .Hay 50 rehenes aún retenidos en Gaza, de los cuales las autoridades israelíes creen que 20 están vivos. La mayoría de los liberados hasta ahora se lograron mediante negociaciones diplomáticas. Las conversaciones para un alto el fuego que podrían haber liberado a algunos rehenes fracasaron en julio.Y lo que pueden arrastrar todavía está muy por debajo de los niveles necesarios para mantener a la gente sana.Vídeos publicados la semana pasada de dos rehenes vivos los muestran demacrados y frágiles, lo que provocó la condena internacional.

Hamás, que ha gobernado Gaza durante casi dos décadas pero ahora sólo controla partes del territorio, insiste en que cualquier acuerdo debe conducir a un fin permanente de la guerra, mientras que Israel acusa al grupo de falta de sinceridad acerca de ceder el poder después.

El ejército israelí afirma controlar aproximadamente el 75% de Gaza. La mayor parte de la población de Gaza, de aproximadamente dos millones de habitantes, ha sido desplazada varias veces en los últimos 22 meses, y las organizaciones humanitarias advierten que los residentes del enclave están al borde de la hambruna.

Cerca de 200 palestinos han muerto de hambre en Gaza desde que comenzó la guerra, casi la mitad de ellos eran niños, según el Ministerio de Salud de Gaza.Rabeeha Jamal, de 65 años y madre de seis hijos, ha permanecido en su casa en Gaza a pesar de las advertencias previas del ejército israelí para que se fuera. Por ahora, ha dicho que tiene intención de quedarse."No hasta que nos obliguen si llegan los tanques; si no, no saldré corriendo a la calle para que me maten después", dijo, pidiendo el fin de la guerra. "No tenemos adónde ir".

Netanyahu se encuentra bajo intensa presión internacional para alcanzar un acuerdo de alto el fuego, pero también enfrenta presión interna dentro de su coalición para continuar la guerra. Algunos aliados de extrema derecha en su gobierno han presionado para la ocupación total de Gaza y para que Israel restablezca asentamientos allí, dos décadas después de su retirada.El ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, dijo a los periodistas el miércoles que esperaba que el gobierno aprobara que los militares tomaran el control del resto de Gaza.

Aproximadamente 1.200 personas murieron y 251 fueron llevados a Gaza en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra comunidades del sur de Israel.Más de 61.000 palestinos han muerto por los ataques de Israel contra Gaza, según funcionarios de salud de Gaza, quienes dijeron que al menos 20 personas habían muerto en ataques aéreos en todo el territorio el jueves.