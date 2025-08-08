El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para tratar el plan de Israel de tomar Gaza







Alemania reaccionó anunciando que suspende las exportaciones de armas a Israel para su uso en Gaza, y Arabia Saudita denunció el plan israelí.

Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo estar "gravemente alarmado" por la decisión de Israel y alertó de que se espera una "peligrosa escalada".

El Consejo de Seguridad de la ONU tendrá una reunión de urgencia este sábado para tratar el plan de Israel de tomar el control de la Ciudad de Gaza, según informaron varias fuentes diplomáticas que, establecen y regulan las relaciones entre Estados, a la AFP.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este nuevo plan está aprobado por el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu, por lo que, el ejército israelí se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza en la mayor aglomeración del territorio, en el norte del enclave palestino, al tiempo que distribuye ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó que "esto debe detenerse de inmediato". Hamás, que tiene aún 49 rehenes israelíes cautivos, de los cuales 27 estarían muertos, estimó que este plan equivale a "sacrificar" a estas personas. En Gaza, donde la población vive a diario bajo las bombas, los habitantes temen lo peor por las órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí.

"La decisión del gabinete significa abandonar a los rehenes, ignorando completamente las advertencias repetidas de la dirección militar y la voluntad clara de la mayoría de la población israelí", exclamó el Foro de las Familias, la principal organización de familiares de los rehenes israelíes.

niños hambre gaza Gentileza: RTL Alemania reaccionó anunciando que suspende las exportaciones de armas a Israel para su uso en Gaza, y Arabia Saudita denunció el plan israelí.

Reunión urgente por la situación de Gaza El representante palestino ante la ONU, Ryad Mansour, indicó: "Varios países en nuestro nombre y en el suyo propio están solicitando una reunión del Consejo de Seguridad". Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo estar "gravemente alarmado" por la decisión de Israel y alertó que se espera una "peligrosa escalada" que "corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos, y podría poner en peligro más vidas, incluyendo a los rehenes (israelíes) restantes", declaró en un comunicado difundido por la portavoz Stephanie Tremblay.