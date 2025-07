Irán abre la puerta al diálogo nuclear con EEUU, pero rechaza frenar el enriquecimiento de uranio

El canciller Abbas Araqchi condicionó una eventual reanudación de las negociaciones a que no se repitan ataques como los recientes bombardeos a instalaciones nucleares.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi , expresó este sábado que su país no descarta reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos , aunque dejó en claro que cualquier acercamiento debe estar condicionado a que no se repitan acciones militares como los bombardeos a instalaciones nucleares ocurridos el pasado 22 de junio .

“ Los estadounidenses traicionaron la diplomacia y la mesa de negociaciones. Si pretenden retomarlas, deben garantizar que algo así no volverá a ocurrir ”, declaró el canciller, según reportó la agencia estatal de noticias IRNA .

Araqchi también fijó límites claros para cualquier posible acuerdo: Irán no aceptará suspender el proceso de enriquecimiento de uranio, un punto central en el desacuerdo con la administración de Donald Trump, quien ha exigido la interrupción total de ese programa. “No aceptaremos ningún acuerdo que no incluya el derecho al enriquecimiento”, advirtió.