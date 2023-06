Joe Biden y otro episodio confuso: "Dios salve a la reina, hombre"

El mandatario, en su discurso, se centró en el aniversario de una ley que restringió el acceso a las armas y la revisión de antecedentes de los compradores más jóvenes. “Ustedes tienen que actuar. Tienen que moverse. Tienen que hacer algo. Si este Congreso se rehúsa a actuar, necesitamos un nuevo Congreso”, le exigió a los legisladores de Connecticut.

Biden y su reelección

A pesar de sus traspiés discursivos, Biden irá por la reelección a la Casa Blanca en 2024. En un video oficial titulado “Libertad”, el político de 80 años expresó que “luchar por la democracia” ha sido su trabajo durante el primer mandato y vuelve a pedir la confianza de los votantes para preservarla.

“Cuando me postulé a la presidencia hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos, y todavía lo estamos. La pregunta que enfrentamos es si en los años venideros tendremos más libertad o menos libertad, más derechos o menos”, afirmó Biden en el video de tres minutos subido a Twitter. “Sé cuál quiero que sea la respuesta. Este no es un momento para ser complaciente. Por eso me postulo para la reelección”, añade.

Estima que “cada generación de estadounidenses se ha enfrentado a un momento en el que han tenido que defender la democracia, las libertades personales, el derecho al voto y los derechos civiles. Este es nuestro momento. Terminemos el trabajo...”, afirma en la pieza, que comienza con una sucesión corta de imágenes del ataque de simpatizantes de Trump al Capitolio el 6 de enero de 2021.