Biden sobre el aborto: "La Corte quitó un derecho fundamental para tantos estadounidenses".

Al aludir al fallo "Roe vs. Wade", Biden sostuvo que este caso "les daba a las mujeres el derecho a elegir y reafirmaba libres principios de igualdad". "También reforzaba el derecho a la privacidad y a decidir sobre nuestra vidas". añadió.

En contraposición, dijo que la decisión tomada por la Corte Suprema este viernes pone a "la salud de las mujeres en la región en riesgo".

No obstante, el mandatario pidió "no confundirse". "Esta decisión, este fallo, no significa que la lucha ha acabado, la única manera que podemos asegurar el derecho es que el Congreso restaure las protecciones de Roe vs, Wade de manera federal, y para esto los votantes deben hacer que sus votos sean escuchados; elijan este otoño líderes estatales para defender este derecho", pidió Biden.

"Haré todo lo posible para proteger los derechos de las mujeres de este ataque", concluyó el jefe de estado.

La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este viernes a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha religiosa.

Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia "Roe vs. Wade" de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.

En un país muy dividido es probable que la mitad de los estados, especialmente en el sur y el centro más conservadores y religiosos, podrían prohibirlas en un plazo más o menos corto.

"La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho", escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría, Roe vs. Wade "debe ser anulado".

"Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo", a los parlamentos locales, escribió. Una formulación muy parecida al anteproyecto de sentencia que había sido filtrado a principios de mayo, provocando importantes manifestaciones en todo el país y una ola de indignación.