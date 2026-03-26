Prime Video presentó el tráiler de "La casa de los espíritus", serie basada en la novela de Isabel Allende + Seguir en









El libro de Allende está inspirado en la historia de su familia y en los acontecimientos políticos chilenos, incluido el golpe de Estado de 1973, en el que fue derrocado el tío de Allende, Salvador Allende.

La casa de los espiritus estrena el 29 de abril.

Prime Video presentó el tráiler oficial de su épica saga familiar, La casa de los espíritus, la primera adaptación televisiva de la icónica novela de Isabel Allende.

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El libro de Allende está inspirado en la historia de su familia y en los acontecimientos políticos chilenos, incluido el golpe de Estado de 1973, en el que fue derrocado el tío de Allende, Salvador Allende.

"Eres especial, Clara", se escucha una voz en off. "Eres mucho más poderosa de lo que imaginas".

De qué trata La casa de los espíritus La serie de ocho episodios se centra en tres generaciones de mujeres —Clara, Blanca y Alba— en un conservador país sudamericano marcado por la lucha de clases, la agitación política y la magia, según la sinopsis. Narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una sangrienta revolución. Las pasiones, luchas y secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de violentos cambios sociales, culminando en una crisis que enfrenta al orgulloso y tiránico patriarca con su amada nieta en bandos opuestos.

Embed - La Casa de los Espíritus | Trailer Oficial | Prime Video Alfonso Herrera (Rebel Moon) interpreta a Esteban Trueba, con Nicole Wallace (Nuestra culpa) y Dolores Fonzi interpretando a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.

El reparto también incluye a Fernanda Castillo (El señor de los cielos) como Férula, Aline Kuppenheim (Una mujer fantástica) como Nivea del Valle, Eduard Fernández (La piel que habito) como Severo del Valle, Sara Becker (El cajero de la película) y Fernanda Urrejola (Llora macho) como Blanca, Rochi Hernández como Alba (30 noches con mi ex), Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como Tío Marcos, Pablo Macaya (En Su Lugar) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre otros. Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino son productoras ejecutivas junto con los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood. La serie se estrena a nivel mundial en Prime Video el 29 de abril en más de 240 países y territorios. Los tres primeros episodios se estrenan el 29 de abril, con nuevos episodios cada semana, hasta llegar a los tres últimos el 13 de mayo.