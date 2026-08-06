Vozinha tuvo un multitudinario recibimiento en el estadio de Colo Colo + Agregar ámbito en









El arquero de Cabo Verde, elegido el mejor del Mundial 2026, fue presentado como refuerzo oficial del conjunto chileno y recibido por miles de hinchas, con ovación incluída.

Vozinha recibió un multitudinario recibimiento en el estadio de Colo Colo

El estadio Monumental de Chile se vistió de fiesta esta noche para darle la bienvenida al portero caboverdiano Vozinha, quien tras brillar con luz propia en la Copa del Mundo 2026 fichó por Colo Colo.

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Fueron cerca de 35 mil fanáticos albos los que llegaron hasta el reducto de Macul en una jornada que partió a eso de las 17 horas con espectáculos musicales de DJ Rocka, Forest, Juan Sativo y Garras de Amor.

La salida de Vozinha por primera vez al Estadio Monumental. pic.twitter.com/Tbf1usLaGa — Julian. (@juuuliaaaaan) August 5, 2026 Luego, el arquero africano tomó el micrófono y afirmó ante los presentes que "ha sido muy, muy increíble. Estoy muy contento y agradezco del fondo de mi corazón por todo el cariño, el apoyo del más grande de Chile. Vamos Colo Colo".

Con respecto a la calurosa bienvenida que lo esperaba, el arquero admitió que "no esperaba esto. Estoy muy, muy feliz. Feliz por la oportunidad de jugar acá. Muchas gracias a todo".

MARAVILLOSO



Sebastián Ardilla Álvarez, junto a Red Bull, dijo presente en la presentación de Vozinha en #ColoColo y desde el cielo trajo la camiseta 29 para el nuevo guardameta del Cacique.#VozinhaDay pic.twitter.com/JsLR5ETyxB — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 6, 2026 Tras dar una vuelta olímpica, regalar balones a los espectadores y recibir la camiseta con el número 29 en la espalda, Vozinha, cuyo nombre oficial es Josimar José Évora Dias, abandonó el estadio en medio de la ovación de los presentes.

Vozinha se incorporó a Colo-Colo, ganador de un récord de 34 títulos de la máxima categoría chilena, tras dejar el Chaves, de la segunda división portuguesa. Anteriormente jugó en clubes de Angola, Chipre, Moldavia y Eslovaquia. El arquero de 40 años, que se convirtió en una sensación en las redes sociales durante el Mundial, desempeñó un papel crucial para que el pequeño país insular africano superara la fase de grupos antes de caer por un estrecho margen ante Argentina en dieciseisavos de final.

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