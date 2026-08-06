Boca: Carlos Palacios negó cualquier vínculo con la causa narco de su suegro + Agregar ámbito en









El entorno del futbolista de Boca aseguró que su nombre no figura en la investigación y advirtió que podría iniciar acciones legales.

Polémica en Boca: Carlos Palacios negó cualquier vínculo con la causa narco de su suegro

El entorno de Carlos Palacios negó este miércoles que el jugador de Boca tenga vinculación con la causa por narcotráfico que mantiene detenido en Chile a su suegro, Sebastián Soto Guerra, mediante un comunicado difundido después de que la Fiscalía Metropolitana Sur no descartara citar en el futuro a personas relacionadas con el imputado.

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Según la representación del futbolista, Palacios no figura en el expediente ni en ninguna carpeta de investigación de la Policía de Investigaciones de Chile y, hasta el momento, no fue imputado ni citado a declarar.

La aclaración apareció luego de que el fiscal regional Héctor Barros explicara que la investigación continúa abierta y que no podían descartarse futuras citaciones, ya fuera en calidad de imputados o de testigos, si surgían nuevos antecedentes.

El caso alcanzó al entorno del atacante porque uno de los vehículos utilizados por Soto Guerra estaría registrado a nombre de Palacios, mientras que uno de los inmuebles allanados pertenece a Alexia Catalina, hija del detenido y pareja del jugador.

La investigación comenzó cuando Soto Guerra fue identificado mientras descargaba droga en una propiedad de La Florida. Los posteriores procedimientos permitieron secuestrar alrededor de 70 kilos de estupefacientes y armas de fuego.

El hombre de 33 años quedó en prisión preventiva por tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas y es señalado como uno de los presuntos integrantes relevantes de “Los Pájaros de La Legua”, organización criminal que opera en Chile. La representación de Palacios también manifestó que se reserva el derecho de iniciar acciones legales por injurias, calumnias y utilización difamatoria de su imagen contra quienes lo hayan vinculado directamente con las maniobras investigadas. En paralelo, el comunicado indicó que el chileno continúa en la Argentina y mantiene su atención puesta en completar la recuperación de la lesión en el aductor que le impidió jugar durante el comienzo de la temporada. “Palacios piensa solamente en demostrar por qué Boca confió en él. Confía en poder ayudar a sus compañeros y alegrar a los hinchas haciendo lo que mejor sabe, que es jugar a la pelota”, expresó su entorno.