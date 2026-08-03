Vozinha llegó a Chile para firmar con Colo-Colo y fue recibido como un ídolo + Agregar ámbito en









El arquero de Cabo Verde que fue figura en la última Copa del Mundo y cuenta con más de 20 millones de seguidores en las redes sociales arribó a Chile y fue recibido por una multitud.

Vozinha llegó a Chile para firmar con Colo-Colo y fue recibido como un ídolo

Vozinha, la figura más sorprendente del Mundial 2026 y elegido en el "once Ideal" del torneo, aterrizó finalmente en Santiago de Chile para firmar con Colo-Colo, después de varios días de reprogramaciones e incertidumbre.

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El arquero caboverdiano de 40 años fue recibido en el aeropuerto por una multitud de hinchas que colmaron las instalaciones con camisetas, regalos y cánticos con su nombre. El gerente deportivo Daniel Morón estuvo presente para darle la bienvenida oficial.

Jaime Pizarro, director ejecutivo del "Cacique" chileno, explicó que las demoras de la operación que no fue sencilla de concretar respondieron a "situaciones personales" del arquero y a trámites administrativos que debían resolverse tanto en Cabo Verde como en Lisboa.

Un día, estás en Cabo Verde, tienes 40 años, estás sin equipo y nadie te conoce.



Poco después, te reciben así en Chile, para firmar tu contrato como arquero de Colo Colo.



VOZINHA pic.twitter.com/LbHqKsOXDb — Juez Central (@Juezcentral) August 3, 2026 La incertidumbre alimentó todo tipo de versiones, incluyendo la posibilidad de que el club marroquí Renaissance de Berkane intentara arrebatárselo en el último momento. Esa alternativa perdió fuerza cuando Vozinha tomó el avión rumbo a Santiago.

En el Mundial 2026 defendió el arco de Cabo Verde como agente libre tras finalizar su contrato con Chaves de la segunda división de Portugal.

| Vozinha llega a Chile para fichar por Colo Colo y es recibido por una multitud en el aeropuerto de Santiago https://t.co/VwtI5qunF8 pic.twitter.com/6iW1hGsPQl — EL PAÍS (@el_pais) August 3, 2026 Su actuación en la Copa del Mundo fue una de las más comentadas del torneo: 18 atajadas, dos partidos sin recibir goles incluyendo el empate ante España en el debut, y el reconocimiento del 38,6% de los votantes que lo eligieron mejor arquero del certamen. Su nombre, que antes del torneo tenía 46.000 seguidores en Instagram, llegó a superar los 22 millones de seguidores tras los partidos del combinado nacional caboverdeano.

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