Vozinha fue presentado en Colo-Colo y dejó una frase para reflexionar: "Presión es estar enfermo o no tener para comer" + Agregar ámbito en









El arquero fue figura en la cita mundialista con Cabo Verde, en Chile lo recibieron como a un ídolo y habló con la prensa del país antes de firmar su contrato.

Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue figura en el Mundial 2026, fue presentado en el Colo-Colo de Chile. @ColoColo

Vozinha, una de las figuras del Mundial 2026 gracias a su gran actuación con Cabo Verde llegó a su nuevo club Colo-Colo de Chile y fue presentado ante la prensa y los hinchas.

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“Para mí, el fútbol no se trata de presión. La presión es cuando estás enfermo o cuando alguien de tu familia está enfermo. O cuando no tienes qué comer. Hay mucha gente detrás del fútbol. Los aficionados siempre quieren lo mejor, y nosotros, los jugadores, trabajamos cada día para estar bien”, aseguró en conferencia de prensa.

Vozinha jugará en el Colo Colo de Chile. El fichaje con los Caciques se anunció hace una semana pero tuvo ciertos problemas con el visado para ingresar al país. Por culpa de ese problema se puso en duda su arribo al país sudamericano, hasta tal punto que varios medios comenzaron a afirmar que tenía negociaciones con el Berkane de Marruecos, lugar donde asumió su técnico de la selección Bubista. Finalmente pudo solucionar la cuestión y el lunes llegó a Chile.

Cómo vivió el Mundial Vozinha Tras su explosión futbolística en la Copa del Mundo, hizo que los hinchas de todo el mundo posen sus ojos sobre él y vean los partidos de la selección africana. “Para nosotros, fue mucho más que fútbol, porque representábamos a un país muy resiliente y a un pueblo que nunca deja de luchar. Creo que hicimos todo lo posible para representar a nuestro país de la mejor manera”, aseguró.

Además, comentó que la cita mundialista hizo que su vida de un giro de 360 grados. “El Mundial no solo cambió mi vida, sino la de todos los caboverdianos. Hay muchas cosas positivas, y otras que no lo serán tanto. Seguiré siendo el mismo Vozinha o el mismo Josimar de siempre. Seguiré con los pies en la tierra, trabajando y dignificando el fútbol. Amo el fútbol. Para mí, el fútbol siempre será lo primero. Siempre me he adaptado bien a todos los países donde he jugado, y espero adaptarme lo más rápido posible”, sentenció.

Vozinha, la figura de Cabo Verde en el Mundial 2026. Por otro lado, el arquero de 40 años dijo que en su país se ven mucho las copa internacionales de sudamérica y que siempre siguió al conjunto chileno. “Conozco bien a las selecciones chilenas anteriores: Salas, Zamorano, Valdivia. Y también seguimos de cerca la Copa Libertadores. Para nosotros, los caboverdianos, la Copa Libertadores es una competición muy importante. La liga chilena es muy competitiva, y siempre he querido jugar en una liga tan competitiva y en un club tan grande”. Por último, se refirió a la sorprendente bienvenida que le dio el pueblo chileno cuando bajó del avión. “Esperaba algo grande porque estamos hablando del Colo-Colo, el club más grande del país, un gran club con una gran historia. Pero no esperaba tanta gente, aunque una vez más estoy agradecido y feliz de que tanta gente me haya recibido. Solo puedo agradecer al universo, a Dios y a todos los que estaban en el aeropuerto”, concluyó. Vozinha en su llegada a Chile. El arquero podría hacer su debut con el Colo-Colo el próximo domingo 8 de agosto a las 18.30 horas contra Unión La Calera, de visitante. En la actual liga chilena, los Albos están primeros con 42 puntos y le llevan 12 puntos a su escolta, la U de Chile. Por lo que una titularidad de Vozinha se ve muy posible en la próxima jornada.