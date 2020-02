La ola de femicidios en México pone a prueba a López Obrador

El cuerpo de la menor, identificada como Fátima Aldrighett, fue encontrado en la alcaldía Tláhuac, un barrio popular en el sureste de la capital. Su desaparición había sido denunciada el 12 de febrero. Según vecinos, habría sido secuestrada al salir de la escuela.

Consultado sobre el caso, López Obrador afirmó ayer a periodistas que está trabajando para evitar estos casos y responsabilizó la situación del país a “una degradación progresiva que tuvo que ver con el modelo neoliberal”, que dice querer transformar desde que asumió en diciembre de 2018.

Horas después, una tía de la menor, Sonia López, apareció entre lágrimas ante la prensa frente a la fiscalía general de Ciudad de México y responsabilizó a las autoridades mexicanas de lo sucedido.

“Estamos acabados, emocionalmente, físicamente no podemos más, tiene que haber un cambio, esto tiene que cambiar; (la alcaldesa de la capital Claudia) Sheinbaum se comprometió a hacerlo y si el presidente quiere hacer un cambio, que empiece por esto”, denunció.

En respuesta, Sheinbaum expresó una “profunda indignación y profunda tristeza por lo que pasó”. “Se va a hacer justicia y para poder cambiar las instituciones se va a conocer la verdad”, anticipó la alcaldesa, del mismo partido de López Obrador.

En el barrio Xochimilco, también en el sur de la capital, padres de familia de la escuela a la que asistía Fátima reclamaron también que se hiciera justicia. “Este pueblo está olvidado, ya no puede uno salir a la calle, a la tienda, porque uno es asaltado”, dijo una madre al canal Milenio TV.

La profesora jubilada de 83 años Josefina Meza, presente en la escuela, dijo que las personas que secuestraron y mataron a Fátima “sabían que (la familia) era gente pobre, que no iban a hacer nada, que no habría justicia para ella”.

En la casa de la niña se reunieron decenas de vecinos, algunos vestidos de negro y con flores en la mano, otros con pancartas que decían “Justicia para Fátima”.

El abuelo materno de la pequeña, Guillermo Antón, dijo en el lugar que López Obrador debería demostrar, como asegura una y otra vez, que “es diferente de las administraciones pasadas”.

Las críticas al mandatario se extendieron a Twitter, donde la etiqueta #JusticiaParaFatima se volvió tendencia.

“No señor, a Fátima no le quitaron una cartera con dinero para comer. No es culpa del modelo neoliberal. No es culpa de la pobreza. Es culpa de la deshumanización y sus comentarios no ayudan”, decía una usuaria que se identificaba como Vanessa.

La fiscalía capitalina, que ha ofrecido 2 millones de pesos (unos 107.800 dólares) para todo aquel que dé pistas que lleven a los presuntos culpables, comunicó en su cuenta de Twitter que había registrado un domicilio en Xochimilco y tomado declaración a cinco personas, pero todavía no había detenidos.

Un vistazo rápido a esa cuenta permite encontrar en las últimas 24 horas hasta cuatro alertas por desaparición de mujeres adolescentes entre 13 y 17 años.

El asesinato de la menor conmocionó al país, dos días después de que centenares de mujeres protestaran en varias ciudades de México por el feminicidio de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años asesinada a puñaladas y luego desollada por su pareja en el norte de la Ciudad de México, hace poco más de una semana.

Un promedio de 10 mujeres son asesinadas diariamente en México, según cifras oficiales, aunque sólo una tercera parte de todos esos crímenes son tipificados como feminicidios, que en cualquier caso subieron de 411 en 2015 a 976 en 2019.

En el caso de las menores asesinadas, se produjo un descenso de los homicidios dolosos de 193 a 191 entre esos mismos años, pero el de los feminicidios subió de 50 a 98.