Las aspas del icónico cabaret Moulin Rouge se cayeron en París

Las letras M, O y U de su nombre, situadas en la fachada, también cayeron, pero no hubo heridos ni hay riesgo de otro colapso en la estructura del inmueble, según indicaron los bomberos. La empresa propietaria indicó a la AFP que " es la primera vez que se produce un accidente de este tipo desde la fundación del Moulin Rouge".

Aunque aún se desconocen las causas del incidente, el director del Moulin Rouge, Jean-Victor Clerico, declaró que no había indicios de "sabotaje", sino que se produjo por un "problema técnico". "Cada semana la dirección técnica del cabaré comprueba el mecanismo de las aspas del molino y no había encontrado ningún problema", explicó Clericó. La empresa también aclaró que el hecho ocurrió después de la hora del cierre, por lo cual no hubo personas afectadas.