Donald Trump ve "posible" un acuerdo con Irán tras "muy buenas" conversaciones + Seguir en









El presidente de EEUU aseguró que Washington y Teherán atraviesan el momento más cercano a un entendimiento desde el inicio del conflicto. La suspensión parcial de operaciones militares en el golfo Pérsico refuerza la expectativa de una paz entre norteamericanos y persas.

Trump habló en la Casa Blanca en medio de señales de distensión con Irán, tras avances diplomáticos y una tregua aún indefinida en la región.

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este miércoles que Washington mantuvo "muy buenas" conversaciones con Irán y ve "muy posible" un acuerdo con Teherán para ponerle fin a un conflicto que lleva más de dos meses.

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"Hemos tenido conversaciones muy buenas durante las últimas 44 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", dijo Trump en conversación con periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca. Estas optimistas declaraciones del republicano se dieron luego de que Washington suspendiera parcialmente las escoltas a buques atrapados desde febrero en el golfo Pérsico. EEUU comenzó a custodiar los barcos que quedaron atrapados en la zona de conflicto, luego de que Teherán decidiera de facto, cerrar el estrecho de Ormuz, que comparte con Omán.

"Estamos en buena forma y, en este momento, nos está yendo bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un paso mucho más allá", amenazó una vez Trump.

En un mensaje en su propia red social, Truth, el republicano señaló que si el país persa acepta las condiciones de EEUU para un acuerdo, dará por finalizado el amplio despliegue militar que tiene Washington en la zona. "Creo que hemos ganado", aseveró el mandatario, aunque aún se desconocen los puntos del pacto.

Según funcionarios de la Casa Blanca citados por EFE, este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Ambas partes se encuentran en un alto el fuego indefinido para avanzar negociaciones que hasta ahora permanecían estancadas.

Irán y EEUU cada vez más cerca de un acuerdo estrecho de ormuz, eeuu, irán CENTCOM La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní informó que el paso por el estrecho puede realizarse con normalidad, siempre que se respeten las nuevas disposiciones establecidas por el país. Se trata de la primera reacción oficial de Teherán tras la decisión de Washington de frenar la operación militar lanzada días antes. El “Proyecto Libertad” había sido puesto en marcha por Estados Unidos el domingo con el objetivo de garantizar la circulación de embarcaciones comerciales en una vía estratégica que había sufrido bloqueos durante el conflicto. Sin embargo, la misión fue suspendida apenas dos días después, luego de que la Casa Blanca señalara avances en las conversaciones diplomáticas. Aunque las autoridades iraníes no detallaron en qué consisten los nuevos procedimientos, destacaron la cooperación de capitanes y armadores que operan en el golfo Pérsico y el mar de Omán, en línea con las regulaciones impuestas por Teherán.