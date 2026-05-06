Donald Trump y Lula Da Silva se reunirán este jueves en Washington

Entre los temas a tratarse en el Salón Oval, se incluirán las elecciones en Brasil, tierras raras y narcotráfico.

El Palacio del Planalto (Casa de Gobierno de Brasil) confirmó este miércoles que el presidente Lula Da Silva embarcará esta tarde con destino final hacia Washington , para mantener una reunión con su par norteamericano, Donald Trump. El encuentro se dará el próximo jueves, en el Salón Oval, donde se tocarán temas como las elecciones que atravesará Brasilia, las llamadas "tierras raras" y el narcotráfico.

La reunión estaba pactada para marzo de este año, pero entre tensiones y la guerra en Irán, se fue corriendo la fecha, al tiempo que los encargados de la política exterior de ambos países, continuaron las tratativas. Según el mismo Planalto, miembros de la Embajada brasileña en Washington acordaron diversos puntos del encuentro donde cada mandatario estará en compañía de algunos ministros.

En octubre próximo, Brasil tendrá elecciones presidenciales, que hoy parecen estar igual de empatadas que hace cuatro años atrás, aunque esta vez medirán al hijo de Bolsonaro, Flávio, y a Lula que irá por su cuarto mandato. Por esto, los comicios serán uno de los temas centrales. En el mismo grado de importancia, aparecerán las "tierras raras", ya que el interés de EEUU en esta materia crece, y el Brasil tiene el 23% de estos minerales dentro de su territorio.

Por último y no menos importante, narcotráfico y seguridad aparecen en la lista de temas a tratarse, según difundió el Palacio del Planalto. La cuestión, siempre de interés para Washington, ha sido central a la hora de realizar operaciones de conocimiento público en México e incluso en Venezuela, donde -bajo ese pretexto- se capturó al ahora expresidente de aquel país, Nicolás Maduro.

Lula estará acompañado de varios de sus ministros, entre los que se incluye a Mauro Vieira (Exteriores), Dario Durigan (Hacienda), Wellington Lima (Justicia), Márcio Rosa (Desarrollo) y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues (Ansa).

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A pesar del encuentro que se llevará a cabo este jueves, ambos países mantienen grandes diferencias y cruces en lo últimos meses. El más reciente chispazo fueron declaraciones de Lula a El País de Madrid, donde criticó la política exterior de Washington desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

"No fue elegido para eso y su Constitución no se lo permite. Es fundamental que los poderosos tengan más responsabilidad en mantener la paz" había señalado el brasileño.

Asimismo, Lula aseguró que había llamado a otros mandatarios, entre ellos: Xi Jinping (China); Narendra Modi (India); Vladimir Putin (Rusia) y Emmanuel Macron (Francia), para pedirles una reunión sobre la situación internacional. En el mismo sentido, consideró que la ONU debe repensarse para adaptarse al contexto actual.

"Llegó el momento de redefinir las Naciones Unidas para darle credibilidad porque si no Trump tiene razón. Las instituciones internacionales no cumplen el papel para el que fueron creadas. ¿Y por qué? Porque los cinco países del Consejo de Seguridad, que deberían tener un comportamiento ejemplar, no lo tienen", subrayó a principios de abril.

Por otro lado, había sido consultado sobre la situación en Venezuela y expresó en aquel momento que sería partidario de una convocatoria de elecciones, tras la caída en enero de Nicolás Maduro durante una intervención militar de EEUU. "Tendría que haber un proceso electoral pactado con la oposición para que el resultado fuera acatado y Venezuela volviera a tener paz", aseguró. "Lo que no puede ser es que EEUU crea que puede administrar Venezuela. Eso no es normal, no tiene cabida en la democracia", cerró en una charla del 16 de abril.