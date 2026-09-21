Los drones de Amazon saturan los cielos de Texas y provocan quejas entre los vecinos + Agregar ámbito en









El servicio de reparto aéreo de la compañía comenzó a operar en Richardson y permite recibir miles de productos en unos 30 minutos. El aumento de los vuelos despertó preocupación entre los residentes por el impacto que tienen sobre la vida cotidiana.

Amazon continúa expandiendo Prime Air, su sistema de reparto mediante drones MK-30 en Estados Unidos.

Los vuelos de los drones de Amazon comenzaron a generar malestar entre vecinos de Richardson, Texas, que aseguran que el ruido y la frecuencia de los recorridos alteraron la tranquilidad de sus barrios. Algunos residentes llegaron a registrar decenas de aeronaves sobre sus casas en un mismo día y cuestionan el impacto que tiene la expansión del servicio en la vida cotidiana.

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El programa Prime Air comenzó a operar en Richardson a fines de 2025 y utiliza drones autónomos para llevar determinados productos directamente hasta los domicilios. Amazon sostiene que el sistema permite realizar entregas en alrededor de 30 minutos y que el servicio está pensado para artículos pequeños que pueden ser transportados por estas aeronaves.

Vecinos denuncian vuelos constantes y ruido El problema para los residentes no está solamente en la presencia de los drones, sino en la cantidad de veces que pasan por encima de las viviendas. En zonas cercanas al centro de operaciones, los vecinos describieron vuelos repetidos durante el día y llegaron a referirse a las rutas como una especie de “autopista de drones”.

Uno de los residentes que siguió de cerca la actividad instaló un sistema para registrar los vuelos y contabilizó 52 drones sobre su zona en un solo viernes. “Siempre hay aviones volando por encima y hacen mucho ruido. Pero el zumbido de los drones es más agudo. Es como un mosquito zumbando cerca del oído. Es frustrante", explicó Jonathan Pace, un vecino de Richardson.

Ante los reclamos, Amazon modificó parte de sus recorridos y aumentó la altura mínima de vuelo en Richardson. También realizó cambios para evitar algunas zonas residenciales. Sin embargo, los habitantes sostienen que las medidas no resolvieron completamente el problema y reclaman mayor intervención de las autoridades.

La discusión se produce mientras la compañía acelera la expansión de Prime Air en Estados Unidos. Amazon anunció que busca llevar el servicio a casi 500 ciudades y localidades durante 2026, una ampliación significativa respecto de los lugares donde ya opera. Los drones de Amazon saturan los cielos de Texas y preocupan a los residentes. Amazon defiende el bajo nivel de ruido La compañía también sostiene que sus aeronaves fueron diseñadas para reducir el impacto sonoro. Según Amazon, durante el vuelo el ruido es comparable al de un ventilador de ventana en baja potencia y, al momento de dejar un paquete, permanece cerca de 30 segundos sobre el punto de entrega. Pero la experiencia de los vecinos depende de la cantidad de vuelos que atraviesan cada zona. Mientras Amazon destaca la rapidez y la comodidad del sistema, quienes viven debajo de las rutas plantean que el problema aparece cuando los vuelos dejan de ser ocasionales y pasan a repetirse durante toda la jornada.