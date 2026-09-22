Taiwán por Irán: la negociación que Xi Jinping llevará a la mesa con Donald Trump + Agregar ámbito en









El líder chino planteará el reclamo durante su visita a Washington y apelará a un acuerdo bilateral de 1982. Pekín también busca detener entregas ya pactadas.

Xi Jinping llevará la cuestión de Taiwán a su próxima reunión con Donald Trump en Washington.

El presidente de China, Xi Jinping, buscará que Donald Trump detenga la venta y la entrega de armamento estadounidense a Taiwán durante la cumbre que ambos mantendrán esta semana en Washington y, a cambio, Pekín ofrecería una mayor cooperación para ejercer presión sobre Irán por la guerra en Medio Oriente.

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El planteo forma parte de las conversaciones preparatorias entre las dos potencias y fue revelado por tres fuentes familiarizadas con las negociaciones, que hablaron bajo condición de anonimato. La cuestión de Taiwán aparece así como uno de los principales puntos de discusión de una reunión que también estará atravesada por Irán, el comercio y otras disputas entre Washington y Pekín.

China no solo pretende que Estados Unidos abandone futuras operaciones de venta, sino que también pidió interrumpir la entrega de las armas que Taiwán ya encargó. Como contrapartida, las fuentes señalaron que Pekín ofrecería colaborar con Washington para aumentar la presión sobre Teherán en medio del conflicto en Medio Oriente.

Trump mantiene en suspenso un paquete de armas para Taiwán valuado en aproximadamente u$s14.000 millones. El acuerdo de 1982 que Xi Jinping llevará a la mesa Para fundamentar su reclamo, Xi apelaría al tercero de los tres comunicados conjuntos firmados entre China y Estados Unidos en 1982. En aquel documento, Washington manifestó su intención de reducir gradualmente sus ventas de armas a Taiwán y señaló que no buscaba sostenerlas indefinidamente.

Sin embargo, el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan vinculó esa posición a una resolución pacífica de las diferencias entre Pekín y Taipéi. Además, las denominadas “Seis Garantías” a Taiwán establecieron que Washington no había acordado fijar una fecha para terminar con las ventas de armas ni consultar previamente con China sobre esas operaciones.

El asunto continúa siendo uno de los puntos más sensibles de la relación bilateral. China considera a Taiwán parte de su territorio, mientras que el Gobierno taiwanés rechaza esa reivindicación. Estados Unidos, pese a no mantener relaciones diplomáticas formales con Taipéi, está obligado por su legislación a proporcionarle medios para su defensa. China ofrecería una mayor cooperación sobre Irán como parte de las negociaciones con Washington. Un paquete de u$s14.000 millones todavía en suspenso La discusión adquiere mayor relevancia por una operación que permanece pendiente. Trump todavía no aprobó un nuevo paquete de armamento para Taiwán valuado en aproximadamente u$s14.000 millones, cuya concreción lleva meses en suspenso. La administración estadounidense sí había autorizado en diciembre ventas por u$s11.000 millones, consideradas el mayor paquete individual de armamento aprobado para la isla. Tras su encuentro con Xi en Pekín en mayo, Trump sostuvo que mantenía en pausa la siguiente operación y la describió como una “muy buena carta negociadora”. El encuentro en Washington colocará nuevamente esa decisión en el centro de la relación entre las dos mayores economías del mundo. Mientras Pekín intentará obtener una reducción del respaldo militar estadounidense a Taiwán, la eventual cooperación china respecto de Irán aparece como uno de los elementos que podrían formar parte de las conversaciones entre Xi y Trump.