Marco Rubio se refirió al futuro de la guerra entre Ucrania y Rusia

El secretario de Estado de Estados Unidos se reunió con su par ruso, Serguei Lavrov, en Malasia. A pesar de no nombrar un acuerdo de paz, el funcionario norteamericano se mostró optimista con las últimas conversaciones.

“Creo que es un enfoque nuevo y diferente”, señaló Rubio ante la prensa luego del encuentro. “No lo describiría como algo que garantice la paz , pero es un concepto que, ya saben, le transmitiré al presidente”. El funcionario no ofreció detalles adicionales.

Marco Rubio.png Marco Rubio encabezó la reunión con su par ruso, Levrov. @CoralTeresa

Según el texto difundido por Moscú, ambas naciones reafirmaron su voluntad de buscar salidas pacíficas a los conflictos, de restablecer la cooperación económica y humanitaria, y de facilitar los vínculos entre sus sociedades. “También se destacó la importancia de seguir trabajando para normalizar las relaciones diplomáticas bilaterales”, indicó el comunicado, que además mencionó la posibilidad de reanudar los vuelos directos entre ambos países como un paso simbólico.

El encuentro se llevó a cabo en Kuala Lumpur, en el marco del Foro Regional anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que congrega a los diez miembros del bloque junto a socios clave como China, Japón, Corea del Sur, los países europeos, Rusia y Estados Unidos.

Fue la segunda reunión cara a cara entre Rubio y Lavrov desde que Trump volvió a tomar el control de la Casa Blanca el pasado 20 de enero de 2025. Además, ambos funcionarios mantuvieron numerosas conversaciones telefónicas en el pasado.

La cita en Malasia llegó a la par de la decisión de Estados Unidos de reanudar el envío de armamento defensivo a Ucrania, tras una pausa atribuida a una revisión interna del Pentágono sobre las reservas de municiones, decisión que fue bien recibida en Moscú. Este nuevo paso se produce mientras Rusia intensifica sus ataques aéreos sobre territorio ucraniano, en un contexto en el que Trump elevó el tono de sus críticas hacia Vladimir Putin.

Donald Trump advirtió sobre nuevas sanciones a Vladimir Putin tras el ataque de Rusia en Ucrania

A pesar del reciente acercamiento en las posiciones, días atrás Trump condenó el accionar de Putin luego del ataque lanzado por Rusia contra Ucrania, calificado por Kiev como el bombardeo más extenso desde que comenzó la guerra en 2022. La relación entre ambos mandatarios - que se mantienen comunicados - es volátil y afronta diferentes vaivenes.

Donald Trump y Vladimir Putin La relación entre ambos mandatarios es volátil. Agencia Noticias Argentinas

Ante la ofensiva de Moscú, el mandatario norteamericano no descartó aplicar nuevas sanciones contra el Kremlin y advirtió: “Quiere ir hasta el final, simplemente seguir matando gente, no es bueno”. Las declaraciones fueron realizadas el viernes por la noche, durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One. El testimonio se dio pocas horas después de una llamada telefónica entre Trump y su par ruso, la sexta desde el regreso del republicano a la presidencia en enero.

“Él entiende lo que puede pasar”, afirmó Trump al referirse a la posibilidad de avanzar con nuevas medidas económicas si no se detiene la ofensiva militar.