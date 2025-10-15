Nuevos ataques rusos contra centrales eléctricas ucranianas producen cortes de luz masivos

Los bombardeos se dieron entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles.

Rusia volvió a atacar infraestructura eléctrica en Ucrania y obligó a cortes de emergencia en gran parte del país. El martes por la noche ya se habían implementado cortes en ocho de las 24 regiones de Ucrania, pero este miércoles la situación empeoró.

"Se están llevando a cabo trabajos de restauración de emergencia en todas las regiones afectadas por los bombardeos ", añadió el operador nacional de la red de alta tensión, instando a los habitantes a usar la electricidad disponible "con moderación".

Por su parte, el operador privado DTEK, que genera y distribuye la energía, también anunció cortes de electricidad en varias regiones, incluyendo la de Lviv (oeste), Odesa (sur) y en la capital, Kiev, y su correspondiente región.

Rusia y Ucrania y un conflicto sin horizonte de paz

Rusia ha aumentado en las últimas semanas los ataques contra las infraestructuras energéticas y la red ferroviaria ucranianas ante la llegada del invierno. Es una práctica habitual por parte del gobierno de Putin, debido a las siempre extremas condiciones que ofrecen los inviernos en Europa del Este.

Ya la semana pasada se produjeron cortes de electricidad en toda Ucrania, afectando durante varias horas a una parte de Kiev.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski acusó a Rusia de intentar “generar caos” con los recientes bombardeos, que además afectaron a infraestructura de gas en el país. A su vez, Ucrania lleva a cabo ataques con drones contra refinerías y oleoductos rusos, una táctica que ha contribuido al aumento del precio del combustible en Rusia en los últimos meses. El ejército ucraniano también atacó hace poco una central eléctrica en la región fronteriza rusa de Bélgorod, lo que provocó cortes de energía en la zona.