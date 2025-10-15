El Ejército de EEUU le pidió a Hamás que "deje de disparar contra civiles" y respete el alto el fuego

El Ejército de EEUU le pidió este miércoles al grupo terrorista Hamás que deje de disparar contra civiles palestinos "inocentes". Además, le exigió cumplir el acuerdo firmado esta semana para un alto el fuego en la Franja de Gaza.
El pedido se suma al de la ONU, que advirtió sobre "crímenes de guerra" pese a la paz acordada. "Esta es una oportunidad histórica para la paz", reclamó la milicia de EEUU.
El jefe del Mando Central del Ejército de EEUU (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, instó a la milicia a poner fin a la violencia.
El Ejército de EEUU le pidió a Hamás "que deje de disparar contra civiles"
"Esta es una oportunidad histórica para la paz. Hamás debe aprovecharla retirándose por completo, adhiriéndose estrictamente al plan de paz de 20 puntos del presidente Trump y desarmándose sin retrasos", señalaron en un comunicado según citó Europa Press.
Esto se produce en medio de la violencia que estallí entre miembros de Hamás y milicias rivales en varias zonas de Gaza. Entre los afectados en los últimos días, estuvo el periodista Salé Aljafarawi que murió tiroteado el pasado domingo mientras cubría una serie de protestas en la ciudad.
A su vez, este miércoles la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su "preocupación" por las violaciones de derechos y libertades que seguirían sufriendo los civiles palestinos en la Franja de Gaza pese al actual alto el fuego. También registraron muertos en zonas aledañas a las de presencia militar israelí.
En esa línea, advirtió que ambos casos de ataques -Hamás y el Ejército de Israel- pueden ser constitutivos de crímenes de guerra.
De acuerdo con un informe publicado hoy, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos señaló que los enfrentamientos de Hamás con otras facciones se "intensificaron", traducido incluso en "ejecuciones extrajudiciales".
Hamás le entregó otros cuatro cuerpos a Israel en la franja de Gaza
El Ejército de Israel (FDI) recibió este martes otros cuatro ataúdes entregados por Hamas, a la Cruz Roja. Los restos corresponden a rehenes que fallecieron en la franja de Gaza durante la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023 y se suman a los cuatro de ayer. Aún resta que devuelvan otros 20.
Las FDI inspeccionarán los ataúdes antes de cubrirlos con banderas nacionales. Luego, los restos serán trasladados para su identificación y confirmar si pertenecen a rehenes asesinados, según medios locales.
El ejército pidió a la prensa y al público actuar con sensibilidad y esperar los resultados oficiales, que serán comunicados primero a las familias. Por su parte, Hamas no reveló la identidad de los cuerpos entregados.
