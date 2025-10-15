El movimiento islamista Hamás liberó a los tres argentinos que mantenía secuestrados desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos los hermanos Ariel y David Cunio. Su madre, Silvia Cunio, celebró la noticia desde Israel y expresó su alivio: “La recuperación va a ser lenta, pero pienso que está todo bien”.
La madre de dos rehenes liberados por Hamas rompió el silencio: "Nunca perdí la esperanza"
Los hermanos Ariel y David Cunio recuperaron su libertad tras más de dos años de cautiverio en Gaza. "La recuperación va a ser lenta, pero pienso que está todo bien", señaló.
La mujer, que permaneció más de dos años esperando noticias de sus hijos, se mostró emocionada y aseguró que “nunca perdió la esperanza”.
En conversación con C5N en Israel, afirmó: “Siempre fui optimista, hasta el último momento. Eso me dio la fuerza para seguir adelante y les pasaba todas las fuerzas del mundo a ellos”.
Consultada sobre el futuro de la familia, Cunio destacó: “Seguir estando juntos, como siempre. Somos una familia muy unida”. También agradeció el acompañamiento que recibieron durante los meses de incertidumbre: “Muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron con sus rezos, abrazos y con todo”.
La madre de los hermanos liberados aprovechó la entrevista para reconocer el apoyo del presidente Javier Milei y del Gobierno nacional en el proceso de mediación: “Nos dieron impulso todo el tiempo. Nos ayudaron mucho. Solo queda el reclamo para que todos los que faltan puedan volver a casa y tengan un entierro como corresponde”.
Finalmente, al ser consultada sobre el conflicto entre Hamás e Israel, Cunio se mostró prudente pero esperanzada: “No aún. Es mi ilusión, mi sueño, que haya paz en el mundo”.
El Gobierno de Javier Milei celebró la liberación de los rehenes argentinos, Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio, que permanecían cautivos por parte de Hamás desde el 7 de octubre de 2023 y fueron liberados como parte del acuerdo de paz firmado con Israel.
A través de un posteo en la cuenta de X de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), escribió: "Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio son LIBRES".
"Su fortaleza es un testimonio del poder del espíritu humano y nos recuerda que la libertad no puede darse por sentada", concluyó el posteo.
