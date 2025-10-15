SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de octubre 2025 - 23:27

La madre de dos rehenes liberados por Hamas rompió el silencio: "Nunca perdí la esperanza"

Los hermanos Ariel y David Cunio recuperaron su libertad tras más de dos años de cautiverio en Gaza. "La recuperación va a ser lenta, pero pienso que está todo bien", señaló.

Los hermanos Cunio fueron liberados tras dos años cautivos.

Los hermanos Cunio fueron liberados tras dos años cautivos.

El movimiento islamista Hamás liberó a los tres argentinos que mantenía secuestrados desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos los hermanos Ariel y David Cunio. Su madre, Silvia Cunio, celebró la noticia desde Israel y expresó su alivio: “La recuperación va a ser lenta, pero pienso que está todo bien”.

La mujer, que permaneció más de dos años esperando noticias de sus hijos, se mostró emocionada y aseguró que “nunca perdió la esperanza”.

Informate más

En conversación con C5N en Israel, afirmó: “Siempre fui optimista, hasta el último momento. Eso me dio la fuerza para seguir adelante y les pasaba todas las fuerzas del mundo a ellos”.

Consultada sobre el futuro de la familia, Cunio destacó: “Seguir estando juntos, como siempre. Somos una familia muy unida”. También agradeció el acompañamiento que recibieron durante los meses de incertidumbre: “Muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron con sus rezos, abrazos y con todo”.

La madre de los hermanos liberados aprovechó la entrevista para reconocer el apoyo del presidente Javier Milei y del Gobierno nacional en el proceso de mediación: “Nos dieron impulso todo el tiempo. Nos ayudaron mucho. Solo queda el reclamo para que todos los que faltan puedan volver a casa y tengan un entierro como corresponde”.

Finalmente, al ser consultada sobre el conflicto entre Hamás e Israel, Cunio se mostró prudente pero esperanzada: “No aún. Es mi ilusión, mi sueño, que haya paz en el mundo”.

Embed

"Libres": el Gobierno festejó la liberación de los rehenes argentinos

El Gobierno de Javier Milei celebró la liberación de los rehenes argentinos, Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio, que permanecían cautivos por parte de Hamás desde el 7 de octubre de 2023 y fueron liberados como parte del acuerdo de paz firmado con Israel.

A través de un posteo en la cuenta de X de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), escribió: "Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio son LIBRES".

"Su fortaleza es un testimonio del poder del espíritu humano y nos recuerda que la libertad no puede darse por sentada", concluyó el posteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1977852463857160432?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1977852463857160432%7Ctwgr%5E34e603a4d5f6e7041a6d4905f3cea2c4eca5d67a%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fambito.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17605807831036930&partner=&hide_thread=false

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias