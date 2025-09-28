Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles a Ucrania: al menos cuatro muertos y 40 heridos







La ofensiva rusa con drones y misiles golpeó Kiev y varias ciudades, dañando viviendas, fábricas e infraestructuras civiles.

Al menos cuatro muertos y 40 heridos tras el ataque masivo ruso con drones y misiles.

Al menos cuatro personas murieron y otras 40 resultaron heridas luego de que Rusia lanzara un ataque masivo con drones y misiles contra varias ciudades en Ucrania. El foco principal se registró en la capital, Kiev, donde viviendas, fábricas e infraestructuras civiles sufrieron daños, mientras el presidente Volodimir Zelenski denunció un ataque "deliberado y selectivo".

El bombardeo se extendió entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo. Según Zelenski, "duró más de 12 horas" y calificó la ofensiva como un "ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes". Rusia utilizó casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluidos modelos Kinzhal con capacidad nuclear. "Esta mañana, los shaheds (drones) ruso-iraníes están de nuevo en nuestros cielos", denunció el mandatario ucraniano.

ucrania Kiev y varias ciudades ucranianas sufrieron daños en viviendas, fábricas e infraestructuras civiles. X: @ZelenskyyUa

Ciudades afectadas y daños Además de Kiev, los ataques afectaron las regiones de Zaporiyia, Jmelnitski, Sumy, Nikolaev, Chernígov y Odesa. Entre los daños se cuentan la sede del Instituto de Cardiología, una panificadora, una fábrica de neumáticos, viviendas particulares y edificios de departamentos. El jefe de la administración de Kiev, Tymur Tkachenko, confirmó las muertes y precisó que 10 de los heridos son habitantes de la capital.

Reacción de Ucrania y contexto internacional Zelenski vinculó el ataque al cierre de la Asamblea General de la ONU: "Este vil ataque se produjo prácticamente al cierre de la semana de la Asamblea General de la ONU, y así es exactamente como Rusia declara su verdadera postura". Remarcó que " el Kremlin se beneficia de continuar esta guerra y el terrorismo mientras obtenga ingresos de la energía" y pidió a Europa y Estados Unidos una respuesta contundente.

Zelenski y Putin.jpg El ataque coincide con el cierre de la Asamblea General de la ONU y los acuerdos de armamento con EEUU. El ataque se produjo tras el anuncio de un acuerdo de armamento entre Ucrania y Estados Unidos por u$s90.000 millones. Mientras, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que derribó 41 drones ucranianos durante la madrugada de este domingo.

