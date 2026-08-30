Se hundió un ferry con 267 personas en Chipre: hay 7 muertos y 23 desaparecidos

El catamarán comenzó a hacer agua poco después de salir de Kyrenia rumbo a Turquía. Hay 23 desaparecidos y 237 sobrevivientes.

El naufragio ocurrió poco después de que el ferry partiera de Kyrenia rumbo al puerto turco de Tasucu.

Un ferry con unas 270 personas a bordo se hundió este domingo frente a las costas del norte de Chipre , después de comenzar a inundarse poco después de partir del puerto de Kyrenia rumbo a Tasucu, en Turquía. Las autoridades confirmaron siete muertos, mientras que 23 personas continúan desaparecidas.

El transbordador, de propiedad privada, zarpó a las 12:30, hora local, con destino al puerto turco de Tasucu, en la provincia de Mersin. El catamarán comenzó a inundarse poco después de abandonar el puerto , aunque por el momento no se determinó qué provocó que comenzara a hacer agua.

El accidente ocurrió frente a Kyrenia, uno de los principales destinos turísticos del norte de Chipre . El servicio marítimo que cubría el ferry forma parte de las conexiones que comunican diariamente esa zona de la isla con Turquía a través del Mediterráneo oriental.

El líder turcochipriota, Tufan Erhurman, informó que 237 personas fueron rescatadas con vida , mientras que los equipos de emergencia continúan buscando a otras 23. El funcionario confirmó además que siete pasajeros murieron como consecuencia del naufragio.

“Hemos rescatado a 237 personas con vida. Sin embargo, también hemos recuperado los cuerpos de siete personas que perdieron la vida . Estamos profundamente entristecidos por ello”, declaró Erhurman a CNN Turk durante una transmisión en directo.

El operativo de emergencia se desplegó rápidamente después del vuelco. Los sobrevivientes quedaron aferrados al casco del ferry, mientras distintas embarcaciones de la zona acudieron para colaborar con las tareas de rescate. Las imágenes difundidas por la televisión turca mostraron a personas con chalecos salvavidas naranjas sobre el barco volcado.

Las tormentas que afectaron a Chipre

El naufragio ocurrió apenas un día después de que fuertes tormentas azotaran Chipre. El temporal del sábado ya había provocado una víctima fatal, luego de que un velero chocara contra las rocas en medio de un mar embravecido al sureste de la isla.

Consultado sobre una posible relación entre las condiciones meteorológicas y el accidente, Erhurman mencionó la tormenta registrada el sábado, aunque aclaró que las condiciones del tiempo eran consideradas adecuadas para la navegación cuando el ferry emprendió su recorrido.

Por el momento, las autoridades no establecieron oficialmente qué provocó que el catamarán comenzara a hacer agua ni por qué terminó volcando. La búsqueda de los desaparecidos continúa mientras los servicios de rescate y salud mantienen desplegado el operativo de emergencia.

Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para encontrar a las personas que continúan desaparecidas. X

La situación política de Chipre

El accidente ocurrió frente a la costa de la República Turca de Chipre del Norte, territorio que controla aproximadamente el tercio septentrional de la isla y que es reconocido internacionalmente únicamente por Turquía. Chipre permanece dividido desde 1974.

En ese año, Turquía ocupó el norte de la isla después de un golpe orquestado por Atenas y llevado adelante por grecochipriotas, cuyo objetivo era anexar Chipre a Grecia. Desde entonces, la República Turca de Chipre del Norte mantiene conexiones aéreas y marítimas con Turquía.

Mientras continúan las tareas para localizar a las 23 personas desaparecidas, el Ministerio de Salud de la República Turca de Chipre del Norte aseguró que se están tomando todas las medidas necesarias para acelerar la respuesta de los equipos de rescate y de salud.